Imanol Alguacil aseguró que “siempre” le ha dado “mucha importancia” a la Copa del Rey y que ahora, que juegan los cuartos de final contra el Celta, algo más por la cercanía de una final en la que quieren estar para intentar repetir el título ganado en 2020 ante el Athletic Club. “Seguramente en esta eliminatoria algo más, porque cada vez está más cerca la final, pero yo creo que, desde que estoy yo, siempre le hemos dado mucha importancia a la Copa, de hecho conseguimos una. Siempre hemos estado ahí, siempre hemos peleado y esta no ha sido diferente”, aseguró en la previa del choque.

“Lo que sí cambia es que cada vez está más cerca y si pasamos esta eliminatoria pues estaríamos en las semifinales y evidentemente la ilusión tanto de los aficionados como del propio equipo ha aumentado. Nos hemos tomado la Copa muy en serio desde el inicio y aquí estamos, a falta de nada”, añadió, en este sentido.

Para el partido de Balaídos el técnico txuri-urdin celebró tener a varios jugadores disponibles pese al “cansancio”. “Hay molestias, pero estos chicos en un día recuperan mucho y bueno, hoy por suerte hemos entrenado todos. La verdad es que habrá que acertar en el once sobre todo, porque evidentemente hay algunos que están más cansados que otros, algunos con alguna molestia de más, pero todos preparados y disponibles”, señaló.

“A día de hoy está demostrando el equipo que aunque hay veces que llegamos justos entre unos y otros, porque algunos llegan con fatiga, el equipo está siendo capaz de competir. Estamos en tres competiciones y lo que queremos es seguir compitiendo por las tres hasta donde nos alcance”, precisó

De ahí que no pida refuerzos en el mercado invernal salvo que salga un chollo. “Si va a ser para mejorar el equipo, evidentemente sí. Si no va a ser para mejorar el equipo, como hicimos el día pasado, tiraremos del filial. Si hay algo que pueda mejorar el equipo seguramente lo vamos a intentar, pero si no, como lo hemos hecho siempre, pues tiraremos del filial”, reiteró.

Imanol desea una plantilla fuerte y compensada para poder seguir vivos en las tres competiciones, igual que hasta ahora. “Este es el gran objetivo de la Real, esto es lo que queríamos, y de momento son pocos los equipos que pueden decir que están en las tres competiciones como estamos nosotros”, recordó el preparado guipuzcoano.

“Para poder jugar como solemos querer jugar, hace falta estar frescos, pero también tener gente importante con experiencia en el campo para entre todos sacarlo adelante. Jugando al 40% no nos alcanza, porque esto es el máximo nivel”, aseveró, pensando en qué once inicial dibujar para el duelo contra el Celta.