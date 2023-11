Rafa Benítez pasa página sobre la polémica arbitral amplificada en estos últimos días por las declaraciones de Medina Cantalejo aludiendo despectivamente al Celta que tanto han molestado a la afición celeste. El técnico celeste no ha ocultado su sorpresa por el “ruido” que se ha generado, pero ha preferido centrarse en los estrictamente deportivo: el importante partido contra el Valencia en Mestalla que su equipo afronta con la imperiosa necesidad de retomar la senda de la victoria.

“Nosotros, como club, teníamos la idea de que no debíamos hablar mucho de todo esto y centrarnos mucho más en lo que depende de nosotros, en seguir siendo competitivos. Nos hemos sorprendido por este ruido esta semana cuando no teníamos partidos y estábamos simplemente trabajando”, ha declarado Benítez en la rueda de prensa previa al encuentro.

El preparador celeste ha defendido, por su larga experiencia en las reuniones de la UEFA con Roberto Rossetti, el jefe de los árbitros, la importancia de aunar criterios y establecer protocolos de actuación claros para mejorar el arbitraje. “Estoy seguro, porque lo he vivido, de que los árbitros analizan todas estas cosas para buscar criterios y protocolos que se puedan seguir y no tengas que depender del criterio de una persona, sino del protocolo que está ahí y todo el mundo lo sigue”, ha explicado el técnico que ha remachado: “Nos hemos sorprendido, pero seguimos en nuestra idea de centrarnos en lo que tenemos que hacer”.

Benítez ha asegurado que su relación con Medina Cantalejo es “buena” y que siente “gran empatía” por los árbitros porque “como entrenador sé lo que es que te estén cuestionando cada semana, si tu equipo pierde o gana y al árbitro le pasará lo mismo se acierta o se equivoca”. Por ello, las críticas veladas a las quejas del Celta le parecen “algo inesperado” y comparte “el sentir de la afición” que, como él, “quiere lo mejor para el equipo”. “Hacemos el análisis desde la valoración de aquello que nos puede servir conseguir mejorar el rendimiento del equipo, ganar partidos y conseguir resultados. Queremos centrarnos en lo que depende directamente de nosotros, que es mejorar el rendimiento de los futbolistas y mejorar en los planteamientos de los paritos y en los cambios”, ha subrayado.

El técnico céltico ha asegurado, en este sentido, que no tiene ningún problema con la designación de César Soto Grado para dirigir el encuentro de mañana en Mestalla: “Tengo plena confianza en que los árbitros intentan hacerlo bien y son los primeros que sufren cuando no aciertan”, ha zanjado.

Con respecto a la delicada situación deportiva del Celta, Rafa Benítez sigue viendo el vaso medio lleno. “Sabemos que es una situación difícil, pero esto es una maratón, el equipo está bien y, si ganamos, confirmaréis que mis palabras eran acertadas”, ha comentado. “Quiero que los aficionados entiendan que estamos trabajando al cien por cien para mejorar el rendimiento de los jugadores y que no dependamos de factores externos que puedan perjudicarnos en un momento determinado”, ha añadido.

El entrenador del Celta recordado que, descontando el triunfo ante el Almería, el Celta “ha sido competitivo y ha merecido más” en 10 de los 13 partidos disputados y “en algún momento este buen juego y ese buen trabajo debe materializarse en puntos”. No asume Benítez, pese la situación, que el único destino del Celta esta temporada vuelva a ser pelear hasta el final por la salvación: “Esto es muy largo y cada temporada es distinta, no se puede comparar. Unas veces te salvas con 40 puntos y otras con 35. Lo he vivido tanto en Inglaterra como aquí. Por esto tenemos que seguir compitiendo. De los últimos 5 años, el Celta se ha salvado en 3 en la última jornada. Yo no quería esta situación, pero la tenemos”.

Benítez ha dicho que no mira la tabla, sino que apunta al siguiente partido, en este caso al Valencia. “Hasta enero tenemos muchos partidos y queremos sumar puntos. Pero no me obsesiona la clasificación porque estaría todo el día en casa deprimido. Si no ganamos, tendremos que estar preparados para el siguiente porque no podemos bajar los brazos”, ha relatado.

El técnico celeste ha considerado, por otra parte, “especial” su regreso a Mestalla. “Siempre hablaré bien del Valencia, de su afición, de su ciudad, del trato que tuve allí. Imagino que será entrañable y espero que a partir de este partido el Valencia gane muchos”, ha señalado Benítez, que no ha escatimado elogios hacia el técnico valencianista, Rubén Baraja, y el gran rendimiento que ha sacado en los últimos meses a sus canteranos.

El entrenador del Celta dispone para el choque de todos sus efectivos, salvo el lesionado Aidoo, ya superados los problemas estomacales que sufrían Carl Starfelt y Jonathan Bamba y evaluará la situación de los últimos internacionales que se han reincorporado al equipo para decidir la alineación que saltará mañana al césped de Mestalla.