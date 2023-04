Otro mes sin Mingueza

Carlos Carvalhal recibió ayer malas noticias en torno al estadio físico de Óscar Mingueza, que ha vuelto a lesionarse el muslo derecho cuando se encontraba en el tramo final de recuperación de otra lesión que le hizo perderse los últimos cuatro partidos de Liga. El defensa catalán se incorporó esta semana al trabajo con el grupo y apuntaba al alta médica para el próximo duelo ante el Almería. Una molestia en el muslo derecho, sin embargo, le obligó a retirarse de la sesión hace un par de días.

Las pruebas médicas posteriormente practicadas al futbolista han desvelado que sufre una rotura fibrilar de grado 1 en el recto anterior de la pierna derecha. Según el parte de enfermería difundido ayer por el Celta, Mingueza estará entre tres y cuatro semanas de baja. Esto significa que el zaguero se perderá entre tres y cinco partidos. En el mejor de los supuestos, si se cumplen los plazos mínimos, podría estar en condiciones de ser alineado en la visita que el Elche debe rendir a Balaídos entre semana a finales de abril. De no ser así, podría perderse también este partido y el siguiente, el fin de semana, contra el Villarreal en La Cerámica.

La lesión es distinta a la que le obligó a perderse los últimos cuatro compromisos ligueros, aunque también está radicada en el muslo derecho, aunque en la parte anterior. La anterior lesión estaba radicada en la cara interna del muslo.

Mingueza no es la única baja con la que cuenta Carlos Carvalhal para el duelo contra el equipo que dirige Joan Francesc Serrer, Rubi. El preparador celeste tampoco podrá contar para el choque con Augusto Solari, quien se lesionó durante un entrenamiento la pasada semana. El argentino sufrió una rotura fibrilar de grado uno en el semitendinoso derecho con un pronóstico de cuatro semanas de baja.

La buena noticia para el técnico celeste es que va a poder recuperar a Óscar Rodríguez, ausente en el último partido contra el Espanyol por cumplir ciclo de tarjetas.

La ausencia de Mingueza, pese al buen nivel de juego que había alcanzado el barcelonés antes de caer lesionado, no supone un gran contratiempo para el preparador celeste, que cuenta con Hugo Mallo y Kevin para la posición de lateral derecho y con Carlos Domínguez y Renato Tapia como alternativas a Unai y Aidoo en el eje de la zaga. El gran rendimiento ofrecido en los últimos partidos por Mallo, precisamente desde la lesión de Mingueza, lo convierte en la principal opción del técnico para repetir titularidad en un once en el que la mayoría de las posiciones parecen estar adjudicadas.

Carvalhal, no obstante, acostumbra a realizar algún retoque en cada nuevo partido. El preparador luso solo ha repetido alienación una vez en 14 encuentros ligueros y no se descarta algún cambio con respecto al once que goleó a domicilio al Espanyol antes del parón de selecciones. La novedad podría afectar quizás a la banda izquierda del medio campo debido al solvente desempeño de un franco Cervi, que acumula buenos minutos entrando desde el banquillo y podría tener una oportunidad de partida.

La otra duda atañe a la delantera, donde Seferovic y Larsen vuelven a disputarse un puesto para acompañar a Aspas con la sensación de que el suizo vuelve a partir con ventaja.