El Celta asume que no va poder retener a Gabri Veiga

La situación de Gabri Veiga, perla de la cantera del Celta y jugador de moda en LaLiga, centró ayer buena parte del desayuno de trabajo que el presidente Carlos Mouriño celebró con los medios informativos para repasar la actualidad del club a cinco meses de la celebración de sus cien años de vida. El dirigente resumió el estado de las cosas sin rodeos: “No queremos vender bajo ningún concepto, pero nos lo van a comprar y no podemos hacer absolutamente nada”. Mouriño explicó que el Celta tiene las manos atadas. y será el futbolista el que decida su futuro entre los numerosos pretendientes y suculentas propuestas económicas que tiene ya sobre la mesa. “Conocemos algunas ofertas y sabemos que no podemos pagar lo que le pagan otros equipos. No podemos levantar falsas expectativas”, expuso. “Depende de él, pero lo que le están ofreciendo es irrechazable”, pronosticó.

El presidente celeste puso especial énfasis en asegurar que el jugador solo saldrá previo pago de su cláusula de rescisión (40 millones de euros desde que se modificó su contrato para hacerle ficha con el primer equipo). En ese momento, el Celta tanteó, sin éxito, la posibilidad de ampliar su cláusula. “Hicimos uso de una cláusula que teníamos [de pasar la ficha del filial al primer equipo y subir la cláusula de 20 a 40 millones] y en ese momento pedíamos si había forma de hacer algún tipo de mejora, pero es complicado porque el sueldo va ligado a la cláusula y con las ofertas que tiene es imposible”, apuntó. Mouriño añadió que la oferta que podrían presentarle sería “menospreciar al jugador” y precisó que tampoco “sería bueno para el Celta y el celtismo”.

Mouriño relató que las gestiones para su renovación las llevó el club directamente con sus representantes. “Los jugadores delegan en sus representantes y es difícil que un jugador trate directamente con el club. Siempre que hacemos algo lo hacemos en común y los contratos los firman dos personas”, expuso. “La eclosión [de Veiga] fue tan rápida que ni él tuvo tiempo de asimilarla ni de pensar que esa posibilidad de renovación pudiese ser real”. Mouriño defendió el “celtismo” del joven talento porriñés y se mostró orgulloso de que sea un exponente del éxito de la cantera celeste que siempre “tendrá las puertas abiertas para regresar”.

A la hora de haber de pretendientes concretos, Mouriño se mostró cauto. El mandatario afirmó que no le consta ninguna oferta del Newcastle y desveló que el Real Madrid, con el que también se relaciona al jugador, no se ha puesto en contacto con el Celta. Sí confirmó, sin dar nombres, que le constaba el interés al menos cuatro de los diez primeros clasificados de la Premier League. “Estaríamos engañando si dijéramos que vemos posibilidades de que se quede. Yo he sido empleado y he buscado mis oportunidades. Cuando me han ofrecido algo mejor si me convenía me he ido. No podemos criticar al chico que haga lo mismo que hacemos nosotros, es lo lógico”, concluyó.

Hugo Mallo y Kevin.

Ellos van a decidir su futuro”, zanjó, si bien confirmó que “hubo una inquietud” del capitán para salir, pero el club consideró que “no era el momento de hablar del tema”. Mouriño reconoció que le “entristecería la marcha de un canterano como él”, pero aclaró que Mallo “tiene todo el derecho a decidir su futuro”. El presidente celeste explicó por otra parte, que el Celta aún no ha iniciado la planificación de la próxima temporada. Luis Campos y Carvalhal se reunirán para evaluar y consensuar las necesidades del plantel y planteárselas a la directiva. Se decidirán las salidas (aunque algunas con pueden no concretarse) antes que las entradas.

Momento “dulce y bonito”

Carlos Mouriño celebró el gran momento que vive el Celta tanto en el reconocimiento que tiene desde el exterior como de forma deportiva, que el dirigente atribuyó en gran medida a la calidad del plantel diseñado por Luis Campos y el buen trabajo realizado por Carlos Carvalhal, con el que dijo estar “muy contento”. “Estamos en un momento muy dulce, muy bonito. No queremos soñar, pero tenemos posibilidad de hacerlo. Cuando corremos riesgos, nos puede ir bien o mal pero lo seguimos intentando para mejorar. La inclusión de una persona como Campos en nuestro equipo directivo está dando buenos resultados”, destacó. “Tenemos un Celta sólido. El equipo ha cambiado de mentalidad. Ya no tiene miedo. Ahora tenemos jugadores y tenemos equipo, hay ambición para dar un saltito más y colocarnos por algún sitio”, puntualizó.

Nace el Celta Fortuna

El presidente céltico anunció que el club ya ha formalizado los trámites para que el Celta B pase a llamarse Celta Fortuna en homenaje al equipo que dio origen al actual club hace un siglo. Mouriño garantizó que estará el domingo en el palco de Riazor al tiempo que celebró la buena salud de las categorías inferiores, que han aportado 36 jugadores a categorías nacionales. “El esfuerzo que hemos realizado por la cantera salta a la vista”, dijo. Al dirigente, de hecho, le resulta “imposible hablar mal” del trabajo que se está realizando en las categorías inferiores empezando por “el juego, la determinación y los resultados” del filial con una “camada aprovechable” para el primer equipo, la buena marcha del Juvenil, que apunta al título, y el Celta C Gran Peña, “en la pelea por entrar en play-off”.

Galicia Sport 360

Carlos Mouriño se mostró “tremendamente satisfecho” con la marcha del proyecto estrella del club en Mos. “Todos los permisos van en plazo y contamos con muchos operadores que se quieren unir al proyecto. Estamos a punto de firmar con los mejores a nivel mundial”, subrayó Mouriño. “Ese sueño se conjuntó para hacerlo real y que nos va a poner a la altura de lo mejor que puede haber en Europa y de satisfacer las exigencias de la afición en cuanto al club”, agregó el dirigente, que valora especialmente las implicaciones que el proyecto va a tener en la salud económica del Celta. “Nos va ayudar a seguir compitiendo con los equipos de nuestra categoría”, detalló.

Miguel, cerca de renovar

Carlos Mouriño desveló que ve “muy próxima” la renovación de Miguel Rodríguez, una de las perlas emergentes del Celta cuyo actual contrato expira en junio del próximo año. “Las bases del acuerdo están sentadas”, anunció el mandatario que dio por sentado que no habrá problema para concertar la extensión de contrato del delantero redondelano

Iago Aspas

El presidente del Celta expresó su alegría por el regreso de Iago Aspas a la selección española. “Es nuestro estandarte y lo seguirá siendo durante muchos años. Pasará mucho tiempo hasta que surja un jugador igual, con su goles cruciales y su sintonía con la afición. La selección es el premio que se merece, ahí no hay discusión”, observó.

‘Caso Negreira’

Acerca del caso de corrupción que salpica al Barcelona, el presidente céltico se mostró partidario de “investigarlo hasta el final, con todas las consecuencias, pase lo que pase”, pero personalmente opina que “no habrá consecuencias deportivas a menos que se consiga probar relación entre las cuentas y el pago”.

.