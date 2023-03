Aspas apunta a titular ante Noruega

Los excélticos Joselu Mato y Borja Iglesias y el rojiblanco Álvaro Morata compiten con Iago Aspas por la titularidad en el equipo de Luis de la Fuente que el sábado se enfrentará a Noruega en Málaga (20:45 horas). El moañés se postula para el once de la Roja, a la que ha regresado tras casi cuatro años de ausencia a pesar de contar con unos excelentes registros: 6 goles y 6 asistencias en 18 actuaciones. Ese buen balance, sin embargo, solo le valió a Aspas para disfrutar de cinco titularidades y sumar 680 minutos (poco más de un tercio del tiempo de juego).

El delantero gallego se ha visto favorecido por el cambio en el dirección técnica de España. Luis de la Fuente lo ha convocado sin tener en cuenta su edad (con 35 años es el más veterano del equipo). El técnico riojano ha valorado el gran momento de la estrella céltica, que busca su quinto trofeo Zarra como máximo goleador español de LaLiga. Suma doce tantos y comparte el liderato con Joselu y Borja Iglesias.

Once europeo para Pérez El céltico Carles Pérez ha entrado en el once más destacado de la semana entre las cinco grandes ligas europeas. Junto al céltico aparecen el portero Mandanda (Rennes), Masovic (Bochum), Pezzella (Betis) Guerreiro (Borussia Dortmund), Palacios (Bayer Leverkusen), Sergi Roberto (Barcelona), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Bukayo Saka (Arsenal), Osimneh (Nápoles) y Alexis Sánchez (Marsella).

Aspas no pierde la efectividad ni siquiera en los entrenamientos, como ayer dejó constancia en Las Rozas. Como recordaba su entrenador en el Celta, Carlos Carvalhal, el moañés no pierde el nivel de competitividad ni en los entrenamientos, donde incluso se muestra como uno de los más implicados en el trabajo diario. Ayer, la federación publicó un vídeo con los mejores goles de la sesión matinal. Uno fue obra de Aspas, cómo no. El moañés superó por velocidad a Olmo y remató cruzado con la derecha. Sus recursos son infinitos. Después, posó con los compañeros con los que triunfó en el entrenamiento. El céltico jugó junto al portero Robert Sánchez (Brighton), los centrocampistas Rodri Hernández (Manchester City) y Dani Ceballos (Real Madrid) y el atacante Álvaro Morata.

Como ocurre en el Celta, De la Fuente podría apostar por un par de delanteros ante Noruega. En ese caso, Aspas podría compartir once con Morata, como en el entrenamiento de ayer. El futbolista moañés también puede ser la referencia más adelantada del equipo español o moverse por el costado derecho del ataque. Es versátil y le sobran recursos técnicos para brillar en distintas posiciones.

Gabri Veiga, pieza cotizada para la renovación que afrontará el Real Madrid El Celta vuelve a estar de moda en Madrid gracias a la pareja estelar del equipo de Carlos Carvalhal y a la presencia en la selección española de tres delanteros formados en la cantera de A Madroa. Iago Aspas, Joselu Mato y Borja Iglesias son goleadores que despuntan con veteranía. La mayor atención, sin embargo, se la lleva una promesa como Gabri Veiga, a quien diversos medios sitúan en la órbita del Real Madrid, obligado a renovar su centro del campo. El club busca recambios para Luka Modric y para Toni Kroos. “Mucho toque y mucho gol”, se destaca del porriñés de 20 años que tuvo que abandonar la concentración de la selección española sub-21 por molestias en los isquiotibiales. Sin embargo, no deja de recibir buenas noticas el canterano céltico, al que LaLiga ha incluido entre los candidatos al gol de la vigesimosexta jornada. En el RCDE Stadium, Veiga culminó una maravillosa obra coral del Celta, que tardó 27 segundos en construir una jugada que inició el portero Iván Villar y en la que intervinieron 8 jugadores celestes, mientras los del Espanyol perseguían sombras. Tras la salida de la pelota en defensa, Beltrán la condujo con precisión y velocidad, superando en la carrera a Denis Suárez. Después, la recogió Carles Pérez, que se la entregó a Veiga y este rectificó en el control para ponerla de rosca al palo largo. Veiga competirá en el gol de la semana con Isis y Trejo, del Rayo Vallecano, además de Molares, del Villarreal.







Además, en el último mes ha recuperado la efectividad en el remate. Sumó tres tantos con el Celta en las últimas semanas. Esa buena producción atacante le ha llevado a ser elegido por LaLiga entre los siete candidatos a mejor jugador del mes de marzo. El trofeo de febrero fue para su compañero Gabri Veiga. Aspas puede sumar su quinto trofeo Santander al mejor jugador del mes. Como rivales tiene a los éxcélticos David Silva y Borja Iglesias, así como a Antoine Griezmann, Raphinha Dias, Chukwueze, y Enes Ünal.

Mientras tanto, Aspas disfruta de su decimoquinta concentración con la selección española y se postula como titular ante Noruega.