El Celta busca un triunfo de postín

El Celta quiere desquitarse del mal cuerpo que le dejó la injusta derrota cedida en la última jornada ante el Atlético de Madrid derrotando a domicilio a la Real Sociedad (Reale Arena, 14.00 horas, Movistar LaLiga) en uno de los duelos más exigentes que le espera al grupo de Carlos Carvalhal esta temporada. Por talento individual y desempeño colectivo, el conjunto de Imanol Alguacil es el equipo de moda y probablemente el que mejor fútbol practica en LaLiga.

El entrenador celeste no se ha andado con chiquitas a la hora de definir la calidad del adversario, al que considera “mejor” que el Real Madrid o el Barcelona por el equilibrio que guarda entre el talento individual de sus futbolistas y el desempeño colectivo. “Será más un reto más difícil que el del Atlético”, ha confesado Carvalhal, un “desafío mayúsculo” del que el portugués confía en salir airoso con “coraje” , “mirando a la portería contraria” y “haciendo que prevalezca” su “idea de juego”.

Pese al varapalo que supuso no haber trasladado al marcador la superioridad mostrada en el campo frente a los de Diego Simeone, los celestes llegan al choque en plenitud de facultades físicas y revitalizados anímicamente por el buen juego desplegado en los últimos partidos. Pero el descenso sigue a solo tres puntos y el Celta necesita sumar para no perder pie antes de recibir al Valladolid, rival directo en la batalla por huir de la quema, la próxima jornada.

Aunque el adversario condiciona a menudo los planes del técnico celeste, el buen funcionamiento de equipo ante un rival de tanto fuste como el Atlético hace sospechar que Carvalhal no hará demasiados cambios en el once que brilló el pasado domingo ante los colchoneros. Se da, en todo caso, por seguro el retorno de Unai Núñez al centro de la defensa tras cumplir sanción en el último partido por acumulación tarjetas. El vizcaíno formará junto a Joseph Aidoo en el eje de una zaga que previsiblemente volverá a ser de cuatro hombres, con Mingueza arrimado al costado derecho y Javi Galán al izquierdo. El regreso de Unai implica la salida del once de Renato Tapia, que retornaría al banquillo.

La suplencia del peruano se adivina como única novedad en el once, aunque existe la duda de si Cervi podría entrar en medio campo en lugar de Luca de la Torre o Seferovic pueda relevar a Larsen como acompañante de Aspas en el frente ofensivo.

Beltrán y Gabri Veiga parecen apuestas seguras, lo mismo que Carles Pérez, que ha encontrado en los últimos partidos su mejor versión del curso. Aunque Cervi da más garantías de trabajo para medirse a un adversario con mucho filo y talento, no parece probable que Carvalhal prescinda de Luca de la Torre, un jugador que encadena tres titularidades consecutivas y que ha ofrecido muy buenas prestaciones en los últimos partidos.

Seferovic también ha convencido en los minutos que ha jugado, pero el suizo no está todavía para jugar un partido completo y la sensación general es que el técnico volverá a utilizarlo como revulsivo para agitar el choque saliendo desde el banquillo.

El entrenador del Celta no ha incluido esta jornada en la convocatoria a jugadores del Celta B, con la excepción del tercer portero, Coke Carillo, y del central Carlos Domínguez, jugador con ficha del filial, pero en dinámica del primer equipo.

Imanol Alguacil, mientras, cuenta para el choque con seis bajas (David Silva, Momo Cho, Elustondo, Sadiq, Gorosabel y Pacheco), pero ello no le impedirá desplegar un once temible, que no va a diferir mucho del que doblegó el pasado lunes al Espanyol en Cornellà. La novedad podría ser Mikel Merino por Illarramendi, con Brais Méndez que vuelve a medirse al Celta, en la por detrás de la pareja de delanteros: Oyarzabal y Sörloth. Zubimendi y Take Kubo completarían el medio campo, mientras que la defensa (Barrenetexea, Zubeldia, Le Normad y Rico) no sufriría cambios.

Los donostiarras afrontan el choque sobre aviso tras ceder la pasada jornada frente al Valladolid su tercera derrota del curso en casa.