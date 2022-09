Coudet busca reemplazo para Cervi

Eduardo Coudet busca reemplazo para Franco Cervi en el duelo frente al Betis. El argentino fue expulsado con roja directa en el último partido contra el Valencia en Mestalla y deberá cumplir frente a los de Manuel Pellegrini el correspondiente encuentro de sanción. El preparador celeste no podrá contar, por tanto, con un futbolista que había estado todos los minutos sobre el terreno de juego antes de ser expulsado y al que Coudet ha empleado tanto en banda izquierda como en banda derecha.

La alternativa que cuenta con más opciones es la de Carles Pérez, un hombre de banda derecha a quien el técnico ha ido incluyendo en el equipo de forma paulatina mientras iba ganando fondo físico y tono competitivo y al que parece haberle llegado el momento de ser titular en su posición natural después de hacerlo ocasionalmente como delantero.

Óscar Rodríguez partirá de nuevo por el flanco izquierdo, mientras que existe la duda de si Gabri Veiga actuará de inicio como enganche, lo que retrasaría la posición de Fran Beltrán y llevaría al banquillo a Renato Tapia. El buen momento del canterano, ya a todos los efectos jugador del primer equipo, y el hecho de que el peruano sea el último de los internacionales celestes en reincorporarse a los entrenamientos podría propiciar la primera titularidad de Veiga este curso.

La vuelta al trabajo del Celta, condicionada de nuevo por las ausencias de los internacionales, dejó buenas noticias en torno a la recuperación de Gonçalo Paciencia, que avanza a buen paso hacia el alta médica.

El delantero luso dio un nuevo paso al frente en el trabajo que viene realizando con el grupo desde la pasada semana y no se descarta que pueda recibir en los próximos días el alta médica. Paciencia, que se lesionó a finales del pasado mes de agosto, está decidido a apurar los plazos de recuperación, pero con solo cuatro semanas de rehabilitación su inclusión en la partida que se medirá al Betis no está garantizada. Al delantero se le pronosticó un periodo de recuperación de seis semanas de las que ahora se cumplen cuatro y, aunque la evolución de la lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda avanza lo mejor de los esperado, los médicos no quieren correr riesgos. Al problema de una posible recaída se suma la falta de tono competitivo del futbolista, que ya antes de lesionarse arrastraba cierto déficit físico y que todavía puede tardar algún tiempo en alcanzar su mejor estado de forma. Pero si está en condiciones de ser alineado, Coudet incrementaría sus recursos ofensivos con un segundo delantero centro que ha aprovechado bastante bien los minutos que ha tenido con el Celta y que ya se estrenó como goleador con el conjunto celeste en la primera oportunidad que se le presentó.