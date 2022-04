El Celta agudiza sus grandes males

No está siendo una temporada sencilla para el Celta pese a que si todo transcurre con normalidad, el equipo alcanzará la permanencia con varias jornadas de antelación. Para ello, el próximo duelo ante el Granada se antoja decisivo para poder confirmar la salvación. Una vez que lo logre, el principal y único objetivo marcado en las oficinas del club para este ejercicio estará cumplido. Desde A Sede a Coudet le pidieron que, en un año complicado en cuanto a inversión en plantilla, consiguiese la continuidad del equipo en Primera División por undécima temporada consecutiva. En ese sentido, cuerpo técnico y jugadores han cumplido, pero las sensaciones que deja el curso son agridulces. Tras un mal inicio y un renacimiento en otoño, el Celta no ha podido pelear por ocupar una de las plazas que dan acceso a competiciones europeas. A falta de cinco jornadas para el final, los objetivos clasificatorios son nulos más allá del deseo de quedar lo más arriba posible en la tabla. No hay un solo motivo que explique esta situación, sino más bien una serie de males que el equipo no ha sabido o no ha podido corregir con el paso de los meses. Uno de los objetivos de cara a la próxima temporada, más allá de reforzar la plantilla en términos de cantidad y calidad, es revertir los grandes males que han acompañado a los celestes durante todo el año.

Irregularidad Diez victorias, nueve empates y catorce derrotas es el balance del Celta en las 33 jornadas que ha disputado. A mayores hay que sumar dos encuentros ganados y otro perdido en Copa del Rey. Los vigueses no han podido encadenar demasiados resultados positivos desde el mes de agosto, algo que les ha impedido dar el salto a los puestos de honor de la clasificación y pelear el sexto o séptimo lugar. Hay un dato sintomático que muestra la clara irregularidad mostrada respecto a los resultados obtenidos. En lo que va de temporada el conjunto olívico tan solo ha podido sumar un máximo de dos victorias consecutivas. Al tercer intento, se perdió. La primera de ellas fue a finales de septiembre, cuando los celestes vencieron a Levante y Granada para posteriormente caer frente al Elche. Más adelante se venció de manera seguida a Espanyol y Betis en el último partido de 2021 y primero de 2022 respectivamente para, una semana después, perder ante la Real Sociedad. La mejor racha de encuentros sin conocer la derrota se extiende a cinco, con dos victorias y tres empates entre enero y febrero. Balaídos El estadio de Balaídos sigue siendo el gran lunar del Celta esta temporada. Tras unos primeros meses nefastos en casa que le llevaron a ser uno de los peores conjuntos de Europa jugando al calor de sus aficionados, parecía que el 2022 cambiaba esa dinámica y dibujaba una sonrisa en la cara de los seguidores celestes que acudían al feudo vigués. Nada más lejos de la realidad. El Celta solo ha podido vencer uno de sus últimos cinco partidos en casa tras haber firmado con anterioridad triunfos ante Espanyol, Osasuna y Rayo. Sus malos números le han llevado a ser el único equipo de Primera División que suma ocho derrotas como local. En términos absolutos, es el cuarto equipo de la competición que menos puntos ha sumado hasta la fecha en su estadio y dos de los tres que están por debajo suya en esta clasificación tienen un partido menos, con lo que podrían superar o igualar a los vigueses. De aquí al final de Liga el Celta recibirá a Alavés y Elche en Balaídos. Goles a favor Históricamernte el Celta siempre ha sido un equipo de marcado carácter ofensivo. Con Coudet la intención no es otra que la de ser protagonistas de los partidos, hacerse con la posesión de balón y buscar en todo momento el área rival. Sin embargo, esta temporada la portería se les ha hecho más pequeña. El entrenador argentino se ha quejado amargamente en más de una ocasión de la falta de puntería de sus jugadores, circunstancia que les ha penalizado en más de un partido. Por suerte, el club vigués ha logrado mejorar, y mucho, su nivel defensivo respecto a los cursos anteriores, pero la falta de olfato goleador también le está lastrando desde el comienzo de Liga. Prácticamente desde agosto el Celta suma una media de un gol por jornada, cifra muy inferior a la vista otros años. Además, tras la derrota ante el Getafe ya ha recibido un gol más de los que ha podido anotar en la competición doméstica. Revulsivos Los cambios no están ayudando tampoco a cambiar la dinámica de los partidos. Circunstancia que quizás impulse a Coudet a insistir en su once tipo jornada tras jornada. En lo que va de temporada, tan solo un jugador ha conseguido ver portería saliendo desde el banquillo. Denis Suárez anotó el gol de la victoria frente al Granada y el de la tranquilidad ante el Espanyol tras ingresar al terreno de juego en el descanso. Otros atacantes como Cervi, Nolito, Mina o Galhardo no han conseguido anotar cuando les ha tocado ser suplentes. Variantes El Chacho es fiel al esquema con el que llegó a Vigo. Su peculiar 4-1-3-2 es inamovible y la realidad es que no le ha ido del todo mal con él. Sin embargo, el entrenador argentino apenas ha variado su librillo táctico más allá de formar una línea de tres centrales en el tramo final de algún partido en el que el resultado era favorable. Ayer, ante el Getafe, cambió a algunos jugadores de su posición habitual pero manteniendo el dibujo táctico. Mal contra los grandes Salvo el traspié de este miércoles frente al conjunto azulón, el Celta siempre ha rendido bien ante los conjuntos de la zona media y baja de la clasificación, que son los de “su liga”, como se dice coloquialmente. Donde no ha conseguido grandes resultados es frente a los clubes más poderosos del campeonato. Dos derrotas ante Real Madrid, Atlético o Real Sociedad, un empate y una derrota contra Villarreal y Sevilla y un empate frente al Barcelona son el escaso bagaje hasta la fecha. Caída de rendimiento Desde el inicio de Liga algunos futbolistas han visto como su rendimiento caía sin que lograsen darle una vuelta a la situación. Los casos más destacados son los de Nolito, Murillo o Tapia, titulares en agosto y que llevan semanas iniciando los partidos desde el banquillo. Tampoco Santi Mina, que acumula tres meses sin ver portería.