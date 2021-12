Eduardo Coudet está convencido de la propuesta futbolística que ejecutan sus jugadores. Cree en la idea y los datos se la respaldan. El Celta es uno de los equipos que más corre, que más veces llega a las inmediaciones de la portería rival, que más balones recupera y que menos disparos recibe. Sin embargo, estos números no se reflejan en el casillero de puntos, donde el equipo celeste se sitúa en la zona media-baja de la clasificación. La diferencia entre las métricas y los puntos está en el número de errores no forzados que cometen los jugadores, y es ahí donde el entrenador argentino quiere seguir incidiendo esta noche ante el Espanyol tras la buena versión mostrada hace siete días contra el Mallorca. “No es una cuestión de actitud ni de ganas porque el equipo se brinda y genera. Es una cuestión de concentración y conceptual, de tomar buenas decisiones”, aseguró el Chacho en la previa ante los pericos.

El entrenador de Buenos Aires sigue lamentando la falta de puntería de los suyos, un mal endémico ya del Celta esta temporada. “Todavía no estamos todo lo acertados que tendríamos de cara a portería”, asumió el técnico, que sin embargo es optimista para los próximos partidos. “Si generas y tienes buenos jugadores, como los tenemos, la tendencia va a ser a mejorar”.

Destacó Coudet la jerarquía del Espanyol, al que la vitola de recién ascendido no le esconde todo el potencial que tiene, sobre todo ofensivo, con un Raúl de Tomás que pugna por convertirse en el máximo goleador nacional del campeonato. “Tiene una plantilla de Primera, no lo veo como un recién ascendido reforzado. Tiene buenos jugadores, muy buenas individualidades y una idea que, de sostenerla en el tiempo, te hace mejor”, señaló el argentino antes de añadir que no espera a un rival defensivo. “Siento que es un equipo que está bien, que tiene respeto por la pelota e intenta jugar siempre. Puede esperar replegado pero tiene más jugadores de buena técnica que batalladores. Es un rival de mucho cuidado”.

Poco dado a hablar sobre individualidades, el Chacho comentó que Okay es baja por unas molestias físicas y, al ser preguntado sobre si el turco ya ha jugado su último partido de la temporada, el técnico celeste no ocultó su sinceridad habitual. “Está dentro de las posibilidades que salga en enero, como también en pretemporada. Si no le toca salir será uno más, como ocurre hoy por hoy”, indicó.

Por último, quiso destacar de nuevo a la afición, que en pocos minutos agotó las entradas a precios reducidos que ofreció el club. “Cuanta más gente tengamos en Balaídos, mejor. Ojalá podamos hacer un gran partido y ganar”, concluyó.