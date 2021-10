Stellar gana su última pelea al Celta

La Sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra confirmó hace semanas la sentencia que obliga al Celta a pagar a la agencia británica 656.800 euros como comisión por el traspaso del central Sergi Gómez al Sevilla en verano de 2018, venta que se fijó por encima de los seis millones de euros. La entidad viguesas había recurrido la resolución del juzgado de instancia número 4 de Vigo que a finales de 2020 había dictaminado que a la agencia le correspondía percibir el 10% de comisión en la venta del futbolista como reflejaba el contrato que tenían firmado con el Celta. En esa misma sentencia el juez también obligaba al equipo vigués a pagar los 91.800 euros que correspondían a Stellar como comisión por la renovación del contrato que el defensa catalán y el Celta habían firmado en 2016. Los responsables del club vigués aceptaron esta parte de la sentencia y recurrieron ante la Audiencia Provincial la parte correspondiente a la venta al Sevilla.

El Celta alegaba que en el caso de Sergi Gómez la agencia propiedad de Jonathan Barnett había participado directamente de la renovación del futbolista, pero no así en la negociación con el Sevilla que se produjo poco después y que era la razón por la que aceptaba el pago de una comisión y no de la otra. Pero la resolución la Audiencia Provincial no puede ser más clara. Entiende que el contrato firmado con Stellar Resulta “explícito e inequívoco cuando establece que la sociedad tendrá derecho a recibir sus honorarios (en esencia, el 10% del precio bruto de la cesión, temporal o definitiva) incluso en el supuesto de que por el club se otorgue otro mandato a un tercero o que se proceda a la cesión definitiva del jugador sin la intervención de la sociedad”.

De esta forma se confirma que el Celta debe hacer frente del pago de la comisión correspondiente a Stellar que asciende a casi setecientos mil euros, el 10% del precio bruto en el que se cifró el traspaso del futbolista. Contra esta sentencia el Celta tenía la posibilidad de presentar un recurso de casación aunque el club vigués ha descartado esta posibilidad y ya ha comenzado a satisfacer el pago a Stellar. Seguramente el último episodio de la tormentosa relación que el Celta ha mantenido con esta agencia de representación de la que en Vigo ya no hay rastro.