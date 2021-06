Brais y Beltrán, pendientes de los JJ OO

A estos dos últimos pueden sumarse como olímpicos los centrocampistas Brais Méndez y Fran Beltrán, aunque sus opciones de entrar en la lista definitiva de 18 jugadores se ha visto reducida ante la intención del seleccionador de citar a varios jugadores que disputan la Eurocopa con la absoluta.

De hecho, De la Fuente ha retrasado un día la publicación de la lista de convocados para que no coincidiese con el partido que la Roja disputará esta tarde en Copenhague frente a Croacia por un puesto en los cuartos de final. Los 18 elegidos para Tokio se conocerán mañana por la mañana. No faltarán algunos de los que se encuentran con la absoluta, como Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Oyarzabal. A ellos no pueden sumarse Ferrán Torres, Rodri o Fabián, a los que sus clubes no permiten que acudan a la cita olímpica. Eso mismo hizo el Celta en 2016 con John Guidetti, que estaba citado por Suecia para los Juegos Olímpicos de Río. Al no ser una fecha FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas para el torneo olímpico, que se prolongará hasta agosto y muchos de los participantes enlazarán con su presencia en la Eurocopa. Si la Liga arranca a mediados de agosto, esos jugadores se perderán varios partidos del campeonato pues tendrán que disfrutar de vacaciones y después realizar una pretemporada antes de ponerse a disposición de sus equipos.

En esta ocasión, el Celta no pondría pegas a Brais y a Beltrán para acudir a Tokio. Ambos entraron en la prelista de 50 jugadores elegidos por Luis de la Fuente a los que la federación incluso vacunó del coronavirus como al resto de deportistas olímpicos. Mañana sabrán si siguen los pasos de Pasarín y de Cañizares.