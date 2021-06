Cinco cesiones sin retorno a Balaídos

Con el cierre de la temporada en Segunda División concluye el periodo de cesiones de cuatro de los cincos célticos que el club dejó a préstamo a lo largo del actual curso. Juan Hernández, Jozabed Sánchez, Álvaro Vadillo y Gabriel, el ‘Toro’, Fernández iniciaron ayer las vacaciones de verano. Okay Yokuslu, tras concluir su paso por la Premier League, prepara la Eurocopa con la selección turca. Ninguno de estos futbolistas entran en los planes de Eduardo Coudet para la próxima temporada. El club les buscará una salida, pues se espera que sean cesiones sin retorno.

La primera baja segura es la de Vadillo, con quien el Espanyol tendrá que ejercer la compra obligatoria que se contemplaba en el contrato de cesión con el Celta. El atacante andaluz de 26 años ni siquiera debutó en partido oficial con el conjunto celeste, al que llegó el verano pasado tras lograr la carta de libertad del Granada. Disputó tan solo 178 minutos con el conjunto catalán, que se proclamó campeón de Segunda División. La operación le resultará muy rentable al Celta, que se embolsará alrededor de 1,8 millones de euros por un jugador que llegó gratis a Balaídos.

Desde A Sede también destacan el éxito de la cesión de Okay Yokuslu al West Bromwich Albion. El mediocentro turco era suplente de Renato Tapia y desde principio de curso había solicitado salir en busca de más minutos de juego. Okay se hizo de inmediato con la titularidad en el equipo inglés, con el que disputó 16 partidos de liga desde febrero, aportando una asistencia. Aunque el WBA ha descendido de categoría, Okay espera seguir en Inglaterra. El presidente céltico, Carlos Mouriño, reconocía ayer en el diaro As que el turco interesa en Inglaterra y en su país de origen. El futbolista comentaba días atrás que pronto se hará pública alguna de las ofertas que maneja su representante. El Celta pagó en junio de 2018 alrededor de 6 millones de euros al Trabzonspor por el fichaje del centrocampista internacional otomano. Tres años después, en A Sede confían en obtener no menos de 8 millones de euros por un jugador que aprovechó su cesión para revalorizarse en el mercado más importante del planeta fútbol.

Tampoco Jozabed Sánchez está dispuesto a regresar a Balaídos, a donde llegó en enero de 2017 en calidad de cedido para firmar meses más tarde un nuevo contrato de cuatro años de duración. El centrocampista andaluz, sin embargo, tuvo que mudarse al Girona en la temporada 2019-20. Su segundo destino a préstamo le llevó a Málaga el curso pasado y el conjunto andaluz espera que el futbolista pueda desvincularse del Celta este verano sin penalización económica (le falta un año de contrato). En ese caso, volvería a La Rosaleda pero ya con un contrato con su nuevo club, en el que ha disputado 27 partidos, en los que anotó dos goles.

El futuro de Vadillo, de Okay y de Jozabed parece encarrilado lejos de Balaídos. No así el de Juan Hernández y de ‘Toro’ Fernández. El extremo zurdo murciano y el delantero centro uruguayo tampoco tendrán plaza en la plantilla céltica del próximo curso. El club, de hecho,les busca otros destinos tras concluir sus cesiones en el Sabadell y en el Zaragoza, respectivamente.

El equipo catalán ha descendido a la nueva Primera RFEF, en la que jugará el filial céltico. Juan Hernández tuvo una importante participación con los arlequinados: disputó 32 partidos y anotó tres goles, insuficientes para que el Sabadell continuase en Segunda División. El futbolista de 26 años, que dio el salto al primer equipo del Celta tras una brillante campaña en el filial en la 2017-18, tendrá que negociar una posible rescisión del año de contrato que le resta en Vigo o ampliarlo y aceptar una nueva cesión. Para su posición, el Celta quiere al argentino Franco Cervi. Coudet, además, cuenta con Nolito.

Peor le ha ido al ‘Toro’ Fernández en el Zaragoza. El uruguayo no pudo marcar ni un solo gol en los 29 partidos que disputó con el conjunto maño. A finales de agosto se cumplirán dos años de su último tanto en un partido oficial. Fue ante el Valencia, en Balaídos, tras un taconazo. Ni Escribá ni Óscar García contaron con el ‘Toro’Fernández, que tampoco ha podido aprovechar la oportunidad en Segunda División. Al uruguayo le restan dos años más de contrato en Vigo y en A Sede contemplan una nueva cesión, posiblemente con opción de compra.