El Celta afronta la primera semana de junio con importantes asuntos pendientes, esos que definen el futuro inmediato de la entidad que preside Carlos Mouriño. Tras el reposo y el análisis de lo realizado por el primer equipo y el filial en la temporada recién concluida, los dirigentes célticos intentarán cerrar en los próximos días las negociaciones con el director deportivo Felipe Miñambres y con los entrenadores Eduardo Coudet y Onésimo Sánchez. Tampoco se descartan novedades con respecto a la composición de las plantillas de los equipos celestes que el curso que viene competirán en la Primera División y en la nueva Primera RFEF.

Las vacaciones en el fútbol no están exentas de deberes y al Celta le esperan a partir de hoy unos cuantos en materias claves como las referidas a los contratos de los máximos responsables deportivos de sus dos principales equipos. Por escalafón, la primera que tendrán que abordar los dirigentes célticos es la renovación de Felipe Miñambres, que salvo sorpresa mayúscula continuará por sexta temporada consecutiva al frente de la dirección deportiva de la entidad celeste. El club ya ha mostrado su interés en renovar al astorgano, con el que ya había comenzado a diseñar la temporada que viene. Pero falta por estampar la firma en el nuevo contrato anual, como viene siendo habitual en estos casos desde la llegada de Mouriño a la presidencia del club.

Una vez resuelta la continuidad de Miñambres, el Celta volverá a sentarse con Coudet para intentar ampliar el contrato que une hasta junio de 2022 al técnico argentino con el club al que llegó en noviembre del año pasado para resolver una complicada situación deportiva del primer equipo celeste. Técnico y entidad parecen dispuestos a comprometerse en un proyecto a largo plazo, con el Centenario del club (se celebrará en 2023) como referencia inmediata. En el actual contrato de Coudet se incluye una penalización de 3 millones de euros si el entrenador se marcha antes del 30 de junio del próximo año.

Una vez zanjados los asuntos pendientes con Miñambres y con Coudet, el Celta se centrará en comenzar a cerrar los cinco refuerzos que pretende para mejorar la plantilla del primer equipo (un central, un lateral izquierdo, un volante, un interior izquierdo y un delantero centro). A esa cifra de fichajes podría añadirse un portero siempre que Rubén Blanco tenga que pasar por el quirófano para solucionar sus problemas de rodilla.

El Celta también buscará salidas de jugadores que no cuentan para la próxima temporada, como David Costas, Juncà, Emre Mor o ‘Toro’ Fernández. En cuanto a traspasos, el club insiste en que no ha recibido ofertas concretas, aunque espera vender a Okay Yokuslu. El turco confía en seguir en la Premier League y días atrás apuntaba que en los próximos días podría haber novedades con respecto a su futuro.

La tercera negociación pendiente del Celta para la semana que hoy comienza es con Onésimo Sánchez. El club quiere seguir contando con el técnico vallisoletano para que dirija al filial, al que clasificó para la fase de ascenso a Segunda División A. Desde A Sede insisten en seguir contando con Onésimo, que podría recibir ofertas de equipos de superior categoría. Con la llegada del mes de junio, al Celta le llega la hora de trazar las líneas maestras.

España sub-21, con Beltrán, juega ante Croacia

La selección española sub-21, con el céltico Fran Beltrán, retoma su defensa del título del Europeo de la categoría hoy frente a Croacia (18h. Cuatro TV) tras una semana difícil en la que el positivo en coronavirus de Jon Moncayola cambió el paso al impedir preparar con normalidad el duelo de cuartos de final. Solo durante la jornada del sábado pudo el seleccionador Luis de la Fuente reunir a los 23 convocados para trabajar al máximo, aunque no es una circunstancia desconocida ya que para la primera fase del torneo solo dispuso de dos entrenamientos para preparar el debut. La fuerza del grupo, la “familia” y el buen ambiente siguen siendo las claves que defiende De la Fuente ante la prensa para pelear hasta el final por levantar el trofeo europeo, que supondría el sexto de la categoría y el desempate con una Italia que, en caso de ganar su eliminatoria frente a Portugal, sería el rival de la Rojita en semifinales. Deportivamente, De la Fuente tiene claro el plan. Crecer con el balón y conceder muy poco. Es más, esto último es la gran seña de identidad del combinado español ya que encadena ocho partidos sin recibir un gol. En el histórico de enfrentamientos, España solo ha perdido una vez contra Croacia en categoría sub-21, aunque fue precisamente en el último duelo entre ambas selecciones allá por 2016. Los croatas llegan a los cuartos de final tras dejar fuera en su grupo a Inglaterra, a pesar de perder el último partido contra ellos y no se caracterizan precisamente por su fortaleza defensiva ya que encajaron cinco goles en tres encuentros.

La selección de México se impuso la pasada noche por 2-1 a la de Islandia en partido amistoso que se disputó en el AT&T Stadium, de Arlington (Texas), donde de nuevo se escuchó el grito homofóbico entre los seguidores de la Tricolor. El partido, en el que el céltico Néstor Araújo disputó los 28 últimos minutos, lo dejó definido el doblete conseguido por el delantero Hirving “Chucky” Lozano. El primer gol de Lozano llegó en el minuto 72 tras culminar un contragolpe que condujo Diego Lainez. El Chucky marcó el segundo gol al rematar de cabeza un centro que le puso Héctor Herrera, jugador del Atlético de Madrid, cuando se cumplía el minuto 78. El tanto de Islandia fue un autogol de Edson Álvarez en el minuto 15. El 3 de junio, en Denver, México jugará ante Costa Rica, con el céltico Patrick Sequeira, en una de las semifinales de la Final Four de la Concacaf, mientras que Estados Unidos lo hará frente a Honduras.