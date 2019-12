Óscar: "Hay que ser más agresivos de cara a portería"

Óscar García Junyent ha pedido a sus jugadores "agresividad" para buscar la portería del Mallorca en un partido clave para el Celta, que confía en retomar la senda del triunfo frente a los bermellones y abandonar la zona de descenso que ocupa desde hace cinco jornadas. "Tenemos que jugar todos los partidos con la mentalidad y agresividad que merece un partido de Primera División. Tenemos que ser mucho más agresivos en tres cuartos de campo. Somos un equipo que podemos tener la posesión pero queremos tenerla con un objetivo claro, que es conseguir más goles que el rival. Para eso tenemos que ser mucho más agresivos de cara a portería, en tres cuartos, no pensar siempre en seguir combinando, sino ser más agresivos y directos en tres cuartos", declaró ayer el preparador celeste en la rueda de prensa previa al partido.

Aunque el Mallorca no ha puntuado en los siete partidos que ha jugado a domicilio esta temporada, el técnico céltico espera que Balaídos tire del equipo fretne a los de Vicente Moreno. "Tenemos que superar este tipo de rivales y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas mañana -por hoy- con el apoyo de la afición porque todos juntos somos más fuertes. Hay veces que los jugadores necesitan ese aliento que da la afición", dijo. Y apostilló: "Hemos insistido mucho en ese sentido. Queremos que el equipo compita igual de bien los 90 minutos porque si competimos somos un equipo fuerte. Si no competimos y salimos solo a jugar, somos un equipo débil y yo quiero un equipo fuerte".

Óscar García prefiere que su equipo afronte el choque contra los bermellones sin tener en cuenta la posibilidad de salir esta jornada de los puestos de descenso, pero con la mentalidad de estar jugando una final. "No es momento de mirar la clasificación. Es momento de sumar los tres puntos, eso es lo que queremos. Vamos a jugar con la mentalidad que quiero que salga el equipo de que cada partido tiene que ser una final, no solo éste", destacó el técnico. "Esa es la mentalidad que quiero que tenga mi equipo, no darle importancia más a un partido que a otro. Todos son importantes. Lo tenemos que tomar como una final. Una final no es porque hay más partidos. No se acaba, pero sí lo tenemos que afrontar como una final", agregó.

El entrenador del Celta se refirió, por otra parte, a la situación de la portería, muy mermada de efectivos por las recientes lesiones de rodilla de Iván Villar y Sergio Álvarez. La decisión de acudir al mercado de invierno para contratar a uno portero se pospone a la espera de conocer los plazos de recuperación del catoirense. "Primero tenemos que esperar la artroscopia de Sergio el lunes. Después, con los resultados, podremos valorar este tipo de cosas", explicó Óscar García, que sopesa contar con un tercer portero (no incluido en la convocatoria) para el calentamiento previo al partido. ""Estamos pendientes, porque al haber el contratiempo de Sergio tenemos que llevar un tercer portero para el calentamiento. Aunque tenemos que ver con el filial y con el juvenil de quien podemos disponer", relató el técnico, que se quejó del mal estado del césped de A Madroa. "El estado de los terrenos de juego no ayuda demasiado, pero no sé si es la causa", dijo.