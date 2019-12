Moreno: "Es un partido importante pero no definitivo"

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, definió el duelo ante el Celta de "importante pero no definitivo", aunque sí admitió que "el que pierda saldrá peor, a pesar de que quedarán muchos puntos por delante para disputar". "Es un partido muy importante, pero no resolverá nada, no será determinante al cien por cien", dijo Moreno en rueda de prensa.

Moreno considera que su equipo, por juego y ocasiones, ha "merecido más" en los siete partidos que ha perdido como visitante. "Para tener opciones de tener un resultado positivo (en las salidas) es el camino. Para ello trabajamos cada día, aunque si ganamos jugando mal tampoco pasa nada", señaló.

El técnico mallorquinista también se refirió al colombiano Juan Camilo Cucho Hernández, que reapareció la pasada jornada ante el Barça en el Camp Nou tras superar una lesión que le tuvo medio año apartado de los terrenos de juego.

"Cucho es de los que quieren estar y hay que pararlo un poco. Estoy convencido que hubiera entrado en el terreno de juego con las muletas. Es importante que el otro día jugara 35 minutos, tiene que ser un jugador importante para nosotros y nos va a ayudar", indicó.

Con respecto al Celta, Moreno dijo que "no debería estar donde está (en la tabla de clasificaciones), pero está ahí". "Somos conscientes que vamos a una plaza difícil. Tienen mucho dinero sobre el terreno de juego y eso es sinónimo de calidad y buenos jugadores", remarcó el preparador bermellón.