El Celta regresa al punto de partida

El Celta retrocedió en Butarque a la nada futbolística que le costó el puesto a Fran Escribá. La ilusionante mejoría que había imprimido Óscar García en sus tres primeros partidos desapareció en el campo del colista. La falta de ideas, la confusión de los roles y las concesiones al rival volvieron a lastrar al equipo en su derrota ante el Leganés (3-2). Tres latigazos desde fuera del área de los locales, dos de Óscar Rodríguez y uno de Kevin Rodrigues, pusieron contra las cuerdas a los vigueses. Araújo, en una acción de estrategia, recortó distancias a falta de media hora. Solo durante los últimos minutos y con un hombre menos tras la expulsión del 'Toro' Fernández, supo reaccionar la escuadra celeste. Un tanto de Aspas espoleó a sus compañeros que a punto estuvieron de encontrar el empate. El Celta sigue atascado en posiciones de descenso, aunque la próxima semana tendrá la oportunidad de abandonarlas en Balaídos ante el Mallorca.

Después del buen papel interpretado por el Celta desde la llegada de Óscar contra el Barcelona, el Villarreal y el Valladolid, reaparecieron todos los problemas que sufría el equipo a finales de octubre. Los celestes, con un once renovado y un nuevo esquema sobre el césped, no estuvieron a la altura de los pepineros, que afrontaron el duelo como una final. Óscar decidió sentar este domingo a Lobotka y a Sisto para dar entrada a Okay Yokuslu y a Rafinha. El centrocampista turco, que llevaba seis partidos fuera del equipo, formó en la medular con Pape Cheikh y Rafinha. Por delante, Denis, Mina y Aspas. Rubén Blanco, que ayer recibió el alta médica, volvió a colocarse bajo los palos.

No hizo falta que transcurriesen muchos minutos para comprobar que al Celta le iba a tocar sufrir. El Leganés con un par de marchas más. Su presión adelantada desarticuló la salida de balón de los vigueses, que en todo el primer tiempo solo contabilizaron un remate entre palos de Santi Mina. El Celta retomó la vieja fórmula de hacer llegar la pelota hasta los laterales para rifarla sin ningún criterio, en especial cuando la jugada pasaba por las botas de un desafortunado Hugo Mallo. Rafinha tampoco fue en Butarque el futbolista que revolucionó el encuentro ante el Valladolid. Denis Suárez, escondido en la banda izquierda, apenas entró en juego hasta que fue sustituido por Pione Sisto antes del descanso. Aspas y Mina tampoco pisaron el área del 'Pichu' Cuéllar. Nadie ocupaba su espacio o todos ocupaban el del resto. Sin movilidad y con una circulación predecible, el Celta se convirtió en una presa fácil.

Y mientras el conjunto de Óscar García se mostraba inoperante en ataque, el Leganés creaba peligro a base de empuje. El primero en probar los reflejos de Rubén fue Braithwaite con un disparo que el de Mos rechazó a córner. En ese mismo saque de esquina el central Awaziem consiguió cabecear contra el larguero después de un rechace. Tres minutos después Rafinha concedió una falta en la frontal y Óscar Rodríguez lanzó la pelota a la misma escuadra. Un libre directo magistral del canterano del Real Madrid.

El Leganés seguía acumulando llegadas ante un Celta aletargado. Bustinza y Tarín pudieron ampliar la renta, pero el que lo hizo fue nuevamente Óscar Rodríguez. Otra pérdida de Hugo Mallo desembocó en un contragolpe de los madrileños. Óscar condujo la pelota por el carril central sin que nadie saliese a su paso y cuando lo vio claro soltó un zambombazo desde más de veinticinco metros. El efecto le jugó una mala pasada a Rubén, que no atinó a rechazar un disparo que pasó al lado de su guante izquierdo.

Tras el descanso Óscar García quiso agitar el avispero. Dejó fuera a Hugo Mallo para dar entrada al 'Toro' Fernández. Diseñó un nuevo dibujo con tres centrales en el que Sisto y Pape ejercieron de carrileros. Pero los problemas no desaparecieron con el cambio de esquema. El Leganés volvió a encontrar muchas facilidades y Kevin Rodrigues, después de una doble ocasión para Braithwaite y En-Nesyri, conectó un zurdazo desde lejos que entró pegado al palo izquierdo de la portería de Rubén. Tercer gol del Leganés desde fuera del área y partido visto para sentencia.

O eso parecía, porque cuando peor estaban las cosas fue cuando apareció el mejor Celta del partido. A falta de media hora Néstor Araújo recortó distancias en una jugada de pizarra. Sisto botó una falta al segundo palo, donde el 'Toro' la cabeceó otra vez al interior del área para que el central mexicano se impusiese por alto y acercase a los celestes en el marcador. Óscar introdujo a Brais por Rafinha para aportar aire fresco al ataque cuando el árbitro decidió mostrar la tarjeta roja a Gabriel Fernández -que ya tenía una amarilla- por una acción muy dudosa en un salto con Rodrigo Tarín.

Los vigueses se quedaban con diez a falta de un cuarto de hora. Butarque ya saboreaba la victoria. Pero siempre hay que contar con Iago Aspas. El moañés, en el ochenta, se coló entre toda la defensa del Leganés y con un sutil toque con la puntera cruzó el esférico lejos del alcance de Cuéllar. Cundieron los nervios en el césped y en las gradas. Los pepineros, últimos en la tabla, veían como su victoria corría peligro real. El Celta también olió la sangre y se tiró al cuello de los locales. Aspas a punto estuvo de empatar pero se encontró con las manos del portero y Mina no atinó a rematar tras el rechace. El propio Mina, con un remate poco ortodoxo con el hombro, hizo que la afición de Butarque se echase las manos a la cabeza. Con la reacción tardía de los celestes terminó el partido. Los vigueses suman otra derrota -la novena en lo que va de curso- y se mantienen en puestos de descenso. La próxima semana, turno para la redención en Balaídos contra el Mallorca.

Ficha técnica:

Leganés: Cuéllar; Bustinza, Tarín, Awaziem, Jonathan Silva, Rodrigues; Rubén Pérez, Óscar Rodríguez, Recio (Roque Mesa, M.37); Braithwaite (Carrillo, M.74) y En-Nesyri.

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo (Fernández, M.46), Aidoo, Araujo, Olaza; Pape Cheikh, Yokuslu, Denis Suárez (Sisto, M.37); Rafinha (Brais Méndez, M.64), Santi Mina y Iago Aspas.

Goles: 1-0, M.15: Óscar Rodríguez. 2-0, M.39: Óscar Rodríguez. 3-0, M.54: Rodrigues. 3-1, M.63: Araujo. 3-2, M.80: Iago Aspas.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano). Amonestó al local Recio (M.4), Rubén Pérez (M.42), Tarín (M.48) y al visitante Yokuslu (M.30). Expulsó por doble amarilla al visitante Fernández (M.48 y M.70).

Incidencias: Partido de la jornada dieciséis de LaLiga Santander disputado en el estadio de Butarque ante 7.115 espectadores.