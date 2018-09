Luis Enrique: "Reconozco mi error con Iago Aspas"

Luis Enrique Martínez va adquiriendo experiencia como seleccionador sin dejar de reconocer sus errores. Esta tarde, el técnico asturiano admitió que se había equivocado al no incluir al céltico Iago Aspas en su primera lista como máximo responsable de la Roja, que mañana se enfrenta a Croacia en Elche (Martínez Valero, 20:45 horas), en la segunda jornada de la Liga de Naciones, tras ganar el sábado a Inglaterra en Wembley (1-2). En esa cita, Luis Enrique contó con Aspas para el once titular. No parece que el moañés repita contra los croatas, aunque el seleccionador español dejó claro que no quiere darle "pistas" al rival.

"Uno se hace una idea de lo que espera ver y luego los entrenamientos le demuestran que hay otra muy diferente. En ese sentido, no tengo ningún problema en reconocer mi error [con Aspas] y lo intento arreglar. Le he visto esta semana entrenando con muy buena actitud y he pensado que era un partido perfecto para él, y jugó muy bien. Estoy abierto a que me sigan sorprendiendo los jugadores. Rectificaré mi opinión siempre, porque el beneficio del equipo está por encima de lo que pueda pensar yo como entrenador", señaló Luis Enrique Martínez, que valoró el triunfal debut ante los ingleses: "Claro que me gusta la euforia. Lo mejor que podemos hacer es lograr que los aficionados sean felices y en este caso si es a un país entero, mejor. Somos profesionales y ahora hay que preparar de la mejor manera este partido tras un duro y un largo viaje".

El ex entrenador de Celta, Roma y Barcelona valora al rival de mañana, finalista en la Copa del Mundo de Rusia y de su jugador más destacado, el madrisita Modric: "Sí que esperaba su buen Mundial. Tiene jugadores de alto nivel. Los puntos fuertes es que defienden y atacan como equipo. Jugadores muy sacrificados. Defienden muy bien tras pérdida. Si hablo de Croacia hablaría de Modric y de Rajkitic. Si tengo que hablar del mejor del mundo, ese es Leo Messi".

Como es habitual en su trayectoria como técnico, el asturiano no desveló sus planes sobre el once que opondrá a Croacia: "Si repasáis mi día a día podréis tener pistas de lo que hago. No voy a dar pistas. Jugamos con menos descanso y espero que hagamos un gran partido". A pesar del poco descanso entre los dos partidos de la nueva competición de la UEFA, Luis Enrique Martínez espera que la selección no acuse fatiga: "Sigo la misma línea de los equipos en los que he estado. No he dicho que estén los jugadores cansados. Los veo muy bien la verdad".

La titularidad en la portería de la Roja sigue provocando debate, el seleccionador pasa de puntillas: "Mi trabajo es el de entrenador. Me he dedicado a conocerles a nivel personal. No en profundidad. David es un jugador muy maduro y experto para los años que tiene. Un profesional debe estar abierto a recibir elogios y críticas y él está preparado". Y responde a las preguntas sobre el papel de Isco y de Saúl en la selección: "Isco puede jugar en cualquier posición e incluso de falso nueve. Saúl tiene unas condiciones únicas. Reúne los perfiles para jugar en asociativo, más defensivo, para hacer goles. Tiene todo para ser muy importante, pero tiene mucha competencia. Estoy muy contento con los dos".