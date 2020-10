Reforma integral del instituto Santa Irene

Según aparece en el cartel que la Xunta de Galicia ha colocado en la entrada del recinto del Instituto Santa Irene, se anuncia la previsión de realización de una reforma integral del edificio, con una inversión de un millón ciento cincuenta mil euros y un plazo para la ejecución de los trabajos de siete meses, esto es una muy buena noticia para los vigueses.

Sería interesante que, ademas de la reforma interna del instituto, que según referencias es muy necesaria, también se tuviera en cuenta la mejora estética de todo el entorno, para hacerlo compatible y acorde con la belleza del edificio.

En fecha 27.08.2018 se publicó en FARO DE VIGO una carta con el título: "Instituto Santa Irene, es una pena, no se ve", en el que se proponía la realización de una serie de mejoras en la arboleda existente y en los jardines de entrada, con objeto de mejorar el conjunto.

Posteriormente el 02.02 2019, se publicó otra carta con el título: "Reforma de la Plaza de América, ¿ y su entorno?", en la que se indicaba que, aprovechando la reforma de la plaza, se tuviera también en cuenta una mejora de todo el entorno del instituto, pero solo se realizó el cambio de la valla de cierre perimetral, que estaba muy deteriorada.

Considero que al presentar el proyecto como reforma integral de todo el instituto, es un buen momento para tratar de plantearse la realización de las dos propuestas de mejora que expuse en las cartas anteriores, que eran y son básicamente las siguientes:

a).- Reconsideración del estado de toda la arboleda existente en el frente del instituto, saneando y podando de una manera profesional y ecológica el conjunto de árboles para que no parezca una "selva urbana", evitando así que no se interfiera la visión de la fachada, no se puede permitir tener tapado el edificio más emblemático de la zona.

b).- Proyectar una iluminación arquitectónica de toda la fachada del instituto, que hoy en día con la tecnología existente y con una inversión mínima, se puede conseguir una mejora visual excepcional de todo el edificio (no serían necesarios millones de led).

Esta iluminación podría funcionar durante algunas horas nocturnas, todos los días del año, en días festivos y en acontecimientos especiales, caso de las Navidades y en particular la noche de Fin de Año, sería con la Plaza de América recién reformada un buen referente de la ciudad, y la estaríamos disfrutando todos los vigueses.

Espero que la Xunta de Galicia, su Consellería de Educación y los técnicos responsables del proyecto, aprovechando esta reforma integral, tengan en cuenta y se interesen en tratar de incorporar estas dos aportaciones, que por supuesto mejoraran el proyecto.

Estoy seguro que la dirección actual del centro hará lo posible para que se incorporen al proyecto estas propuestas, que creo van a ser bien valoradas por los vigueses