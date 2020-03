¿Para qué sirve la señal?

Hace cerca de un año se colocaron unas señales de tráfico, con una limitación de velocidad a 30 km/h, en las calles Alfonso XIII, parte de García Barbón y en la calle Policarpo Sanz.

Pues estas señales, en mi modesto entender, no sirven para nada,? para nada. Los automovilistas y motociclistas, que por esas calles pasan, no las están respetando.

Yo que circulo todos los días por las referidas calles sí que respeto la velocidad indicada, de 30 km/h, pero debo ser el único, porque veo que el 98% de la circulación que por allí pasa no respeta para nada el límite de velocidad indicado.

El hecho de yo circular a baja velocidad, a los 30 km/h,lo que está indicado, acontece que detrás de mí los otros vehículos me presionan, me pitan, etc., porque quieren circular a más velocidad.

En mi opinión, los 30 km/h me parece poca velocidad, creo que 40 km/h. estaría más indicado, pero los que no respetan la velocidad indicada, que se multen a esos infractores, o entonces que se retiren esas señales que no sirven para nada, que nadie las respecta, solamente se ha gastado un dinero innecesariamente.