El jabalí, los cazadores y el desmadre

Algunos cazadores gallegos están quedando con el "culo al aire". Se oponen a que se cacen jabalíes en otras modalidades de caza. Algunos de ellos son ganaderos, agricultores y cazadores. Es increíble. Lo más bonito y simpático es que como agricultores y ganaderos están reclamando continuamente que debe ser la Xunta de Galicia quien pague los daños que produce el jabalí en sus cotos o tecores, en aldeas y pueblos. No se dan cuenta de que "las pelas" de la Xunta son de todos los gallegos. No se dan cuenta de que para algo existe la ley. Todos somos iguales ante ella. Todos tenemos que acatarla, respetarla y cumplirla. Estos señores deben saber que en sus terrenos acotados son los cotos los que tienen que desembolsar el dinero o contratar un seguro para hacer frente a los daños que provocan "sus jabalíes" u otros animales. Digo "sus jabalíes" porque los animales que viven en sus terrenos acotados son de su propiedad. Si no fuese así, todos los cazadores tendrían derecho a cazarlos. Pero no es posible, la ley así lo indica. Estos señores ahora amenazan en "bloquear" para que los demás cazadores no puedan cazar al jabalí en las modalidades "al salto" y "en mano". Y eso que reconocen los daños en los campos y los accidentes que se producen en las carreteras con heridos graves y alguna muerte. Pero les trae sin cuidado. Tiene un solo objetivo, ellos y solo ellos son los que cazan en batidas, tienen la franquicia de la caza del jabalí. Después los venden, venden su carne y también celebran buenas papadas. Si consiguen que la Xunta, con el dinero de todos, pague los daños, cojonudo. Mientras tanto, los ganaderos y agricultores que no cazan, siguen viendo sus campos deshechos, labrados un año sí y otro también. Menos mal que la Xunta de Galicia, Consellería y Dirección Xeral, están haciendo un gran trabajo. Saben que este desmadre tiene que acabar y hay que poner las cosas en su sitio. La Xunta permitirá a los cazadores gallegos cazar el jabalí en las modalidades de "al salto" y "en mano". Como ya se lleva cazando toda la vida en estas modalidades el conejo, la liebre y el zorro. Afortunadamente los accidente en la caza de estas modalidades han sido mínimos, y son mínimos. No es así en las batidas, si comparamos el tiempo que se lleva cazando en ellas, donde sí hay más accidentes de caza.

Y que todo el mundo sepa que el jabalí ya se cazó "al salto " y "en mano" en Galicia hace treinta y dos años. Fue todo un éxito. Los jabalíes estuvieron perfectamente controlados.

Es importante que la Consellería y Dirección Xeral permitan cuanto antes la caza en estas modalidades. A quienes no les guste, que no cacen. Nadie les obliga. El permiso debe llegar pronto porque si llega la peste porcina, a ver cómo hacemos el cocido.

Sí a la caza en todas las modalidades. Siempre.