Los raperos y su "libertad creativa"

Ante la tensión existente entre la libertad de expresión bien entendida y la defensa de los valores humanos, ¿dónde está el equilibrio? Intentan entremezclarse tres elementos muy distintos: libertad, censura y educación, cuyos conceptos juntos no son compatibles con el "buenhacer". Las letras de este tipo de canciones, en muchos casos, rozan la violencia de género y proyectan una importante falta de respeto hacia quienes van dirigidas, que en la mayor parte de los casos es hacia las mujeres, con insultos, injurias y la degradación hacia su propio sexo y persona.

En los últimos días asistimos a dos casos que vienen a dar la razón a aquellos que se apuntan a las críticas de este nuevo movimiento musical. Dado por la contratación de este tipo de actuaciones en fiestas de verano. En Bilbao se cancela un concierto de C. Tangana, tras las críticas sufridas por su presencia, debido precisamente a sus letras despectivas contra las mujeres. Otro caso, en Valencia, es detenido el rapero David Gilaberte, que bajo el apodo de "Lírico", pertenece al grupo Violadores del verso, y que presuntamente acusan de agredir a una joven de 27 años. Con estos antecedentes, creo que con este panorama y a vista de las más de 1.000 mujeres asesinadas por sus maltratadores en los últimos años, habrá que eliminar todo aquello que nos lleve a seguir incitando tal atrocidad.

No quiero terminar sin permitirme el darle un simbólico "tirón de orejas" al ministro de Cultura, Sr. Guirao (menos mal que está "en funciones"). Este ínclito gobernante criticó la cancelación del concierto de C. Tangana, en Bilbao, aduciendo motivos de ideología del cantante. Menos mal que alguien con sentido común se me adelantó y le hizo rectificar sembrándole ciertas dudas sobre el particular y aceptó que se trataba también de "un tema de género". Menos mal que es ministro de Cultura y probablemente no tendrá tiempo de analizar si la base de la creación artística está en la libertad de pensamiento, de expresión y de ideas, ya que esta fue la segunda "perlita" que soltó. Con estas perspectivas, debe estar muy barato llegar a ocupar un ministerio. Por eso le regalaban tres a los de Podemos?