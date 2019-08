Vigo desde Vía Norte

Una de las cosas más bonitas de Vigo es la vista desde la calle Vía Norte. Para mí es una sorpresa, y un disgusto, que la actual obra que se está llevando a cabo tape parte de esta vista; gana el consumismo a la belleza del entorno cotidiano, haciendo nuestro caminar más envuelto en asfalto. Se puede hacer un proyecto que no perjudique la vista desde el pie de calle de Vía Norte, haciendo la altura que no sobrepase. Lo dije en un escrito al Concello y la respuesta es "que tiene licencia urbanística". Me cuesta todo esto.