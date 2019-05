Felipe VI, hispaniarum rex

O monarca nas súas intervencións no final do 2017 estaba a trabucar o Reino de Castela co Reino de España e semellaba ser o Goberno daquela, e debe saberse que o rei non goberna, seu papel é o de moderador ou arbitro.

Non é o intre no que o monarca deba ir ca cachaporra na man (só coa lei). A trompadas e con cadea, non se resolve o de agora. O rei, sen desenvaiñar a espada, ten que ser quen, para propoñer a pescuda do xeito de acoller na Coroa os países da monarquía, da maneira que acorden os pobos.

A monarquía, non pode trabucarse co Goberno, máis ten que se fusionar co Estado, e é a súa presenza a que ten que se percibir na totalidade do Estado. Os que piden mais presenza do Estado en Catalunya, non poden pedir máis presenza do Goberno do Reino de España, trabucándoo co Estado.

O "Consejo Real y Supremo de Castilla" e a "Cámara de Castilla" (viña sendo o que hoxe é o Goberno do Reino de España, o Tribunal Supremo, e máis) desapareceron de vez, no 1834. Deica entón a monarquía era española, máis España non aparece. Os títulos nobiliarios seguen a ser de Castilla, os Grandes foron de Castilla deica 1812, dende entón son de España; a aparición da verba nación, nas "Reales resoluciones" é de 1834 [a "Constitución Política de la Monarquía Española" de 1812, promulgada polas Cortes de Cádiz, introducía a "Nación" e a "Soberanía Nacional", o rei era o "Rey de las Españas", desaparecían o "Consejo Real y Supremo de Castilla" e a "Cámara de Castilla", pero a súa vixencia foi efémera], e presentase como unha conquista social. A extinción do "Antiguo Regimen" trouxo o centralismo do que ven o de hoxe; o actual monarca está a trabucar o Reino de Castela co de España, como ven sendo dende aquela. A Coroa ten que xogar o papel do Estado, acollendo os países na maneira que decidan os pobos. O anacronismo da monarquía, pódese manter mentres sexa útil, no pasado máis recente foino; para algúns é unha extravagancia na democracia, é o nepotismo institucionalizado, máis se serve para manter a convivencia, como serviu para evitar abusos dos señores feudais, manteñámola por pragmatismo, pero si o monarca pensa que a trompadas e con cadea vai calar a unha parte moi importante dun pobo, vai aviado (cómpre que atope un Torcuato Fernández Miranda, xa). Fálase de "supremacismo", esquecendo que foi o de Castela, a maior potencia dende 1492, que xa non é, o que quere manterse coma en tempos do Imperio, cando Castela gobernábao.

O monarca pode facer a proposta axeitada, para que, os catalás que son xente moi práctica, se lle fose útil a monarquía, podan adiar a República.

Nos vindeiros días, na apertura da XIII Lexislatura das Cortes, pode encetar o camiño para acadar a boa convivencia en Cataluña e no Reino, o de garantir a unidade ten que ser convivindo en harmonía, non pode ser a forza.