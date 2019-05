Vigo peligroso

Señor alcalde: me dirijo a usted en compañía de mis dos muletas como consecuencia de un atropello por una moto que he tenido la desgracia de padecer en un paso de cebra en la Avda. de Castelao hace unos días. Hace aproximidamente unos dos años, escribí otra "Carta al Director" quejándome de las constantes agresiones de las bicicletas por las aceras, de las motos por direcciones prohibidas y últimamente de los patinetes por todas partes. Como veo que por su parte no ha habido respuesta, escribo otra a ver si esta vez me escucha.

Señor Caballero, la ciudad que usted nos está vendiendo está muy bien, los dinosetos, las rotondas, los ascensores, las flores, los carriles bicis que casi nadie respeta, etc..., todo muy bonito y lo digo sinceramente, pero le agradecería que pusiera los medios para que los viandantes pudiésemos verla con tranquilidad y caminar relajados, porque a este paso vamos a tener miedo de salir a la calle. Siguen las bicicletas por las aceras, como si fuera ya algo normal, he visto a algún ciclista bajando por la acera de Castelao sorteando a la gente y viendo su móvil, y eso que ahora tiene doble carril bici; siguen los patinetes, ahora con motor, y por su puesto siguen las motos campando a sus anchas por direcciones prohibidas, aceras, arcenes, portales etc. Esto empieza a ser insoportable. Llegar a casa a partir de las nueve de la noche y cuando hay pizzerías cerca, es una aventura, y para muestra un botón.

Vivo en la Miñoca, aquí hay señales de dirección obligatoria, de no circular a más de 20 km por hora, de prohibición a circular vehículos excepto residentes, y ¿qué cree usted que se hace? Pues que no cumple las normas ni el hermano chino de San Pedro. Usted y su alcaldía lo están permitiendo. No hay ningún control, salvo muy de vez en cuando que pasa un coche patrulla y da una vuelta , los que están en las cafeterías se avisan unos a otros, retiran los coches y aún no ha acabado de marchar la patrulla y los vuelven a poner y siguen viendo el partido como si nada. Me imagino que será así en toda la ciudad. Como ve, y esto lo sabe todo el mundo, si pone señales y después no las hace cumplir, de qué sirve tanta norma. Mucha gente que conozco y que le hablas de este tema conoce a alguien o tiene algún amigo o algún familiar que fue a tropellado, que fue golpeado por una bicicleta o arrollado por alguna moto etc, que me pregunto es ¿por qué no se denuncia esto con más contundencia?

Sabe cómo remediar esto señor Abel Caballero, es de libro, porque el bolsillo nos duele a todos, pero más nos duele andar con muletas un mes entero viendo su maravilloso Vigo desde la ventana de casa. Si no pone orden en esta ciudad porque las multas hacen perder votos,no creo que le salga muy bien, porque el mío acaba de perderlo .