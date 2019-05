A Modesto Abreu y su familia

Así se nos fue, como lo dice su propio nombre, callado, sin molestar, sin importunar a nadie, como era habitual en él. Dio su último golpe de aletas y su sumergió en el azul, entre algas, pintos, sargos y maragotas, dejando atrás una estela de buen hacer, amistad, cariño, compañerismo y altruismo, como pocos pueden presumir. Ya no tendremos quien nos haga aquellas joyas de piezas en acero inoxidable.

Modesto se inició en el buceo en la antigua Sociedad de Caza y Pesca La Viguesa, en la compañía de Santy, Novalbos, Carmelo, etc. Fue un gran profesional como mecánico, magnífico empleado y jefe en Carnaud Galicia, donde dejó una forma de hacer muy difícil de superar y numerosos compañeros y allí mismo, en el jardín, quedó su seña de identidad de forma permanente. Fue un gran padre y abuelo, tuvo una gran mujer en Mucha, unos grandes amigos con los que compartía su pasión, la pesca y el amor al mar, como Manolo, Rafael, Bastos?, así como otros compañeros de Canido, Oia, Vigo, que con él disfrutaron su deporte favorito, la pesca, la apnea, el buceo y la pesca submarina. Como lo echará en falta Pichi de la Manquiña, donde llenábamos las bombonas y con el que tuvo grandes días de inmersiones y pescatas. No me olvido de sus hijos, Fernando y Ely, sus parejas y nietos, por los que sentía veneración.

Modesto fue un hombre trabajador, honrado, serio, buena gente y en quien podías confiar, siempre dispuesto a la ayuda desinteresada en lo que surgiera, así como en rescates y salvamentos, como lo hizo en el río Orbigo, incluso a riesgo de su vida. En suma, un magnífico trabajador, padre de familia, amigo de sus amigos, deportista y mejor buceador, con el que tuve la enorme satisfacción de poder compartir la pasión que nos unía.

Así quedará permanentemente en nuestros corazones, ahora que está en su última inmersión, en lo más profundo e insondable del océano, donde realmente es feliz, y ahí en el azul, cada vez que veamos el horizonte del mar, nos acordaremos de él y lo tengamos presente en nuestros pensamientos.

Ánimo familia, buena inmersión Modesto y hasta siempre.