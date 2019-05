O Galiñeiro, ¿un monte ourensano?

Para un leonés adoptado en Galicia siempre es una alegría leer cosas relacionadas con su tierra. Así me sentí cuando vi el reportaje sobre el Valle de Luna en la sección Parajes, del viernes 3 de mayo. Mientras leía con curiosidad, una parte de mí estaba esperando, temiendo, lo que luego me encontré. "Peña Ubiña, pico fronterizo entre Castilla y Asturias". No es la primera vez que me pasa algo parecido en estas tierras gallegas, que ya llevo en el corazón.

Entiendo que desde tiempo inmemorial se habló en Galicia de los gallegos que iban a los campos de Castilla. Supongo que esto fue derivando en la consideración de castellano todo aquello que está más allá de O Cebreiro, cayendo en el olvido que entre Castilla y Galicia queda la antigua Región Leonesa, hoy perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde viven castellanos y leoneses.

Decir que Peña Ubiña es un pico castellano es tan correcto como llamar ourensano a O Galiñeiro, o compostelanas a las Illas Cíes. ¿Son castellanos los Ancares porque tienen una vertiente berciana?

Agradezco que sean más cuidadosos en el trato que se da a las tierras vecinas. León y Castilla son dos regiones hermanas unidas en una comunidad autónoma, pero no son lo mismo, por ello la "y" copulativa de su nombre. Acepto Peña Ubiña como pico astur-leonés, o pico fronterizo entre Asturias y León, o si me apuran entre Asturias y Castilla y León. León sigue existiendo.