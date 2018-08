Good bye Berlín

Probablemente ganes más medallas. Probablemente corras más rápido. Pero nadie se cree que los fondistas medallistas del 10.000 en Berlín sean europeos. Probablemente bajes de 10 segundos en 100 metros, probablemente saltes más lejos, pero un jamaicano con pasaporte turco o un caribeño ahora inglés suenan a vientre de alquiler. Lo venden como integración de migrantes. Fichaje de jornaleros. Ningún país ficha al último de la carrera. La moda es el prestigio. El segundo puesto no existe.Probablemente el atletismo se convierta en fútbol. Probablemente los atletas tengan que emigrar a China. O probablemente deje de haber atletas. Mientras, los jornaleros africanos de Italia reciben un euro por cada 100 kilos de tomates que recogen. Probablemente no ganen medallas. Probablemente nunca sean integrados. Pero los atletas de Foggia no se alquilan.

Probablemente no incrementen el prestigio de Europa, pero los africanos que se hunden en el mar preferirían poder integrarse en algún lugar.