El último escándalo de Britney Spears: sale de un hotel envuelta en una sábana tras discutir con su exnovio

La princesa del pop ha vuelto a aparecer en los titulares y no precisamente por haber sacado un nuevo single. Britney Spears acaparó de nuevo los focos por un escándalo: fue pillada por varios fotógrafos saliendo de un hotel envuelta en una sábana, supuestamente tras haber mantenido una discusión con su exnovio.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves. La estrella fue fotografiada cojeando a la salida del hotel Chateau Marmont de Los Ángeles tras, supuestamente discutir con su exnovio Paul Richard Soliz. La cantante culpó a su madre de lo ocurrido.

El medio Page Six se hizo eco de lo sucedido y fuentes cercanas a la artista confesaron que temen que se aísle de sus familiares: "Será aún más difícil tener a Britney bajo control. Su familia no puede acercarse a ella... Me preocupa que todos los que entren en su órbita solo quieran su dinero. Es una tragedia absoluta y no hay forma de que acabe bien", confesó.

Britney está sobre todo distanciada de su padre, contra quien ganó un juicio por “mal manejo y desfalco” de los bienes que ella ganó durante los 13 años en los que fue su tutor. El proceso comenzó en 2021 cuando la cantante pidió al juez que la liberara de la tutela al ser “abusiva” y afirmó, entre otras, que le hicieron salir de gira en contra de su voluntad, no le permitieron casarse o tener un bebé y la obligaron a usar un DIU como método anticonceptivo.