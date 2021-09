Como van falar en galego os cativos con normalidade se non está presente nas novas tecnoloxías? Esta pregunta, presente na sociedade galega dende a xeralización de Internet, volveu a saír á palestra grazas á pequena Moraima.

Esta nena de tres anos fíxose viral por recriminarlle a Siri, a voz da intelixencia artificial de Apple, que non entendera o que lle dicía. O vídeo foi compartido pola súa nai, Alexandra Fisteus, no seu perfil de Facebook. En cuestión de horas, xa era reenviado masivamente polos grupos de Whatsapp.

"Estoy aquí para ayudarte" repetía a súa tablet, a quen a nena non dubidaba en pedirlle que lle axudara a "recoller as cousas" provocando o sorriso da súa nai.

Pero a comunicación non era posible dado que o software intelixente aínda non ten rexistrado o galego, o que provocaría o enfado da pequena Moraime. "Porque eu falo en galego, sabes Siri?". E aínda que Siri respondía que "sabía muchas cosas", a nena soamente podía repetir o que dicía facéndolle burla.

Xa farta de pelexar, a nena preguntáballe directamente: "Dime, ti falas en galego ou en castellano?". "Creo que no te entiendo", respondía a voz robótica. Porque os problemas de comunicación co galego, e a súa normalización, non son cousa do pasado

Tamén en Twitter acadaría a súa dose de protagonismo. Sen chegar a ser trending topic, numerosos usuarios compartían o enfado da nena e pedían un esforzo ás institucións para conseguir que o galego chegue ás novas plataformas.

Finalmente, ata o propio conselleiro de Educación compartía o vídeo na súa conta oficial. Malia non poder prometer que Siri axudara á nena a recoller os seus xoguetes, Román Rodríguez sacaba peito co #ProxectoNós da Xunta e a USC que permitirá ao sistema operativo de Apple poder falar en galego.