Correos animou na A Guarda e en Tui a que os peregrinos contribúan á conservación medioambiental do Camiño de Santiago. Así, as oficinas de ámbalas dúas localidades do Baixo Miño repartiron bolsas recicladas para que, a medida que realizan as etapas, poidan ir recollendo os plásticos e residuos que se atopen ou xeren.

Esta actividade de Correos coincidiu coa celebración a pasada semana do Día Mundial da Limpeza, un movemento cívico global que cada terceiro sábado de setembro impulsa eventos orientados á limpeza e conservación do medio. Correos elixiu A Guarda e Tui, puntos de entrada do Camiño Portugués en España, para desenvolver de novo unha acción incluída na súa iniciativa #CaminoSostenible, que pretende contribuír a evitar o deterioro das Rutas Xacobeas, coidar a súa contorna e preservar o seu rico patrimonio persoal, artístico e natural. Con ela, a empresa loxística alíñase de novo cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas (ODS) fixados na Axenda 2030. Entre as metas ás que se poden sumar os peregrinos desde o Camiño de Santiago están os esforzos para protexer e salvagardar o patrimonio cultural e natural; velar pola conservación, o restablecemento e o uso sostible dos ecosistemas terrestres; protexer e restablecer os ecosistemas relacionados ca auga, incluídos os bosques, as montañas, as zonas húmidas, os ríos, acuíferos e lagos; lograr a xestión sostible e o uso eficiente dos recursos naturais, reducir a xeración de residuos mediante actividades de prevención, redución, reciclado e reutilización ou promover un turismo sostible que xere postos de traballo e promova a cultura e os produtos locais. Toda a información sobre #CaminoSostenible está dispoñible na web www.elcaminoconcorreos.com