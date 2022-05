Salvaterra de Miño retoma este ano as súas populares das festas do Santísimo Cristo da Victoria. O Concello recupera esta celebración relixiosa tras dous anos sen poder vivila por mor da pandemia da COVID-19 e as medidas sanitarias.

As celebracións levaranse a cabo durante os días 11, 12 e 13 de xuño e contarán cun programa tradicional que inclúe misa, banda de música e verbenas con grandes orquestras. O sábado, 11 de xuño, á noite haberá verbena no recinto amurallado a partir das 22.00 horas e estará amenizada polas orquestras Alabama e Televisión. Será na Praza do Castelo. O día grande das festas será o domingo, 12 de xuño. Ás 12.00 horas celebrarase a misa solemne e ao remate concerto dará un concerto a Banda de Gaitas Pontenova. Pola noite novamente haberá verbena, que comezará coa actuación da Banda de Música, ás 20.30 horas e continuará coa orquestra Charleston. Será na Praza do Castelo. E para rematar as Festas do Cristo da Victoria, o luns13 terá lugar a última verbena amenizada pola orquestra Gran Parada na Praza do Castelo. O Concello de Salvaterra de Miño desexa retomar esta celebración relixiosa tan querida pola veciñanza e anima a todos a participar.