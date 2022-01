O Concello de Arbo convocou o seu tradicional concurso de carteis con motivo da LXII Festa da Lamprea, prevista para os días 22, 23 e 24 de abril de 2022, sen prexuízo das posibles variacións que poidan xurdir derivadas da pandemia.

Este concurso ten como obxectivo deseñar o cartel para a LXII Festa da Lamprea, promovendo así a principal festa gastronómica do municipio arbense. Pode participar no certame todo aquel que queira facelo pero ollo porque o prazo para presentar as propostas finaliza este luns, 17 de xaneiro.

O primeiro premio será de 800 euros, o segundo, de 400 euros e o terceiro, de 200 euros.