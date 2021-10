O Concello de Covelo ten en marcha a segunda fase do programa Municipal de Formación 2021 que impulsa distintas accións formativas destinadas a mellorar a empregabilidade e facilitar a inserción no mercado de traballo das persoas desempregadas do municipio.

Ao longo deste mes e o vindeiro impartiranse tres cursos formativos: Un de manipulador de alimentos de 4 horas, outro de acompañante de transporte escolar e comedor de 20 horas de duración e un terceiro de operador/a de carretillas elevadoras que durará 15 horas.

O curso de manipulador de alimentos celebrouse o pasado xoves e foi gratuíto para os empadroados en Covelo.

Os outros dous cursos aínda non se impartiron. O de acompañante de transporte escolar e comedor comezará o 18 de outubro e celebrarase no edificio de usos múltiples de Covelo.

O terceiro curso aínda ten o prazo de inscrición aberto ata o 25 de outubro. É un curso de operador de carretillas elevadoras e impartirase do 2 ao 4 de novembro. Ao igual que os demais é gratuíto para as persoas empadroadas en Covelo.