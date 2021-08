O Festival de Cans, no Porriño, terá tres concertos. O de Maika Makovski na noite do venres 3 de setembro, a 5 euros. Sés pechará o festival o sábado 4 de setembro e a entrada custa 7 euros; mentres que para o concerto de Oh Ayatollah!, esa mesma tarde, é gratuíto pero con inscrición.