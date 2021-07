“Xela Arias e as palabras” é o título do proxecto didáctico co que o CEIP Plurilingüe Porto Cabeiro resultou gañador, dentro da categoría de centros de Primaria, no Concurso-Exposición arredor da autora homenaxeada polas Letras Galegas 2021, que organizaba a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

Froito deste proxecto didáctico, o alumnado do centro elaborou dez carteis para difundir a vida, a obra e o traballo da Xela poeta, editora e tradutora a prol da nosa lingua e a favor da difusión da cultura, os cales agora están expostos ao público na sala infantil da biblioteca que leva o nome desta autora, en Chapela.