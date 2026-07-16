La Vieira de Cambados llena A Calzada en su primer día

La XXII Festa da Vieira de Cambados arrancó de las mejores formas posibles, con colas antes incluso de abrir los puestos de venta de las diferentes elaboraciones que se podrán degustar hasta el domingo en el paseo de A Calzada.

Además, el alcalde anunció que colocará una pantalla para que los asistentes puedan disfrutar de la reina del mar cambadés y de la volandeira visionando la final del Mundial de fútbol entre las selecciones de España y Argentina.

Los fogones ya estaban encendidos cuando el patrón mayor de la cofradía, Alejandro Pérez, empezó a recibir en el Parador de Turismo a las autoridades que dieron su respaldo a esta cita: el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el alcalde de Cambados, Samuel Lago, y la directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar), Covadonga Salgado, entre otras.

La vieira de Porto de Cambados, la empresa de eviscerado y comercialización del pósito, es un manjar apreciado y se demostró con la gran afluencia de esta primera jornada. Hubo colas antes de la apertura oficial y durante las horas posteriores. De hecho, las expectativas de la organización son muy buenas y mantienen la previsión de agotar las 15.000 raciones.

Autoridades tras el acto inaugural de la exaltación de Cambados. / M. Méndez

Hasta el domingo y por cinco euros, quienes pasen por A Calzada podrán degustar vieira al horno y vieira crocante con crema de calabaza, una de las elaboraciones más exitosas de años anteriores.

Por un euro más, se ofrece arroz meloso de volandeira y empanada de este bivalvo, que es la novedad introducida en la edición de este año.

Además, no faltarán los showcookings gratuitos a partir de mañana, siempre a las 11.15 horas, aunque las plazas son limitidas y es necesario inscribirse previamente en la oficina de turismo. Para ello, se contará con el Obradoiro de Hostalería do Salnés y los cocineros Miguel Mosteiro y Pedro Nocelli.

No faltará la música y la animación con Xironsa, Volandeira, Take it Easy, Fanfarria Furruxa, Dani Barreiro & Friendos, M-80, 4 Sentido y con el gaiteiro Óscar Ibáñez para poner el broche, el domingo. En cuanto a los horarios, los stands abren de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas.

Las autoridades presentes destacaron estas jornadas de degustación para exaltar la gastronomía y el trabajo de los profesionales. Según el presidente provincial, es una muestra además de la receta «exquisita» de las Rías Baixas como un «destino turístico que mezcla a la perfección sostenibilidad, hospitalidad y gastronomía».

La intervención del patrón mayor. / M. Méndez

Asimismo, López destacó que «si en la provincia de Pontevedra es un destino turístico de referencia, la explicación la tenemos aquí, en Cambados. No hay más que mirar a nuestro alrededor, Cambados, O Salnés, las Rías Baixas, con este mar, tanto el del Atlántico como el de los viñedos, para comprender que estamos en un paraíso natural».

Covadonga Salgado, por su parte, aprovechó las XXII Jornadas de Exaltación de la Vieira de Cambados, un evento declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia, para destacar el trabajo de vigilancia analítica y ambiental que el Intecmar desarrolla de manera continua sobre las aguas y los bancos marisqueros de la ría de Arousa.

Según explicó, este seguimiento técnico resulta esencial para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de cada vieira que llega al consumidor.

La intervención de Covadonga Salgado. / M. Méndez

La directora del Intecmar subrayó que los controles efectuados por el centro permiten avalar la excelencia de un producto emblemático de la gastronomía gallega, reforzando la confianza tanto de los consumidores como de los mercados.

Coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, las jornadas arrancan con el objetivo de promocionar uno de los bivalvos más representativos de las rías gallegas. En este contexto, Salgado puso en valor el trabajo desarrollado por los profesionales del pósito de San Antonio y por la comercializadora Porto de Cambados, responsables de la evisceración y preparación de la vieira bajo el sello de calidad PescadeRías, ¿de onde senón?

Asimismo, destacó el papel de la lonja Tragove como referente en la comercialización de este molusco, toda vez que, como explicaba FARO DE VIGO hace días, concentró el 75% de las ventas de vieira registradas en Galicia en lo que va de siglo, un liderazgo que consolida a Cambados como uno de los principales centros de distribución de este producto.