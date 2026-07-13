Cambados espera superar las 15.000 raciones en la Festa da Vieira

La XXII edición de la Festa da Vieira ya está en el horizonte, con la cofradía y la comercializadora, Porto de Cambados, trabajando para promocionar una de las grandes delicias que se capturan en el litoral gallego. El evento, que se celebrará del jueves al domingo, parte con el objetivo de volver a superar las 15.000 raciones comercializadas. Para ello, en la carpa gastronómica del paseo de A Calzada se ofrecerá no solo vieira, sino también volandeiras a precios asequibles y se celebrarán showcookings gratuitos, sesiones vermú y conciertos.

De hecho, la organización ya ha dado a conocer los precios, que serán de cinco euros para vieira al horno o crocante con crema de calabaza especiada, y de seis euros para la empanada de volandeira y el arroz meloso con esta última especie.

La inauguración de la fiesta será el jueves a las 20.00 horas, aunque los showcookings gratuitos no comenzarán hasta el viernes. Tendrán lugar en la plaza de la Casa da Calzada las tres jornadas a las 11.15 horas y los asistentes asistirán a la elaboración en directo de diferentes recetas. Miguel Mosteiro, responsable de la carpa gastronómica de la fiesta, será el encargado de esta exhibición en la jornada del sábado, tomando el relevo del Obradoiro de Hostalería do Salnés. El domingo será el turno de Pedro Nocelli, finalista del certamen Talentos by Abril.

La animación musical será otro de los grandes atractivos de la edición, con sesiones vermú y conciertos en el Paseo da Calzada y la Praza do Concello. El grupo de gaitas Xironsa y la agrupación Volandeira pondrán la nota tradicional, mientras que Take it Easy, Fanfarria Furruxa y Dani Barreiro & Friends animarán las sesiones vermú. Por las noches, M-80 y El 4º Sentido subirán al escenario del Paseo da Calzada el jueves y el viernes, y el gaitero Óscar Ibáñez & Tribo cerrará la fiesta el domingo con un concierto en la Praza do Concello.

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La vieira será de Porto de Cambados, la única gallega que se puede encontrar en el mercado en estos momentos.