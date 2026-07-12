Cambados despachó en lo que va de siglo el 75% de la vieira vendida en toda Galicia

La Cofradía de Pescadores San Antonio y la empresa Vieira de Cambados celebran entre el jueves y el domingo la vigésimo segunda edición de las Xornadas de Exaltación da Vieira, promocionando así el que es, junto al albariño, el producto más representativo de la localidad y, sin duda, uno de sus motores económicos.

A las puertas de esta cita, que cuenta con la colaboración del Concello y se desarrolla en el Paseo da Calzada, bueno es destacar que desde la lonja cambadesa de Tragove se despacharon en lo que va de siglo 2.097 toneladas de este bivalvo, generando en lonja una facturación de 10 millones de euros.

Esto explica el por qué de celebrar una fiesta exclusivamente dedicada a este preciado producto. Y más justificado parece si se tienen en cuenta que dicha producción representa el 75% de las operaciones totales de primera venta realizadas con esta especie en toda Galicia.

La evolución de las ventas de vieira en la lonja de Cambados en lo que va de siglo. / Pesca de Galicia

Esas 2.000 toneladas y esos 10 millones de euros obtenidos en Cambados están muy por encima de su directo competidor, Ferrol, que en el mismo periodo se quedó en 328 toneladas y un millón de euros.

Y a mucha distancia están ya puntos de primera venta como Barallobre y Vigo, que, con 132 y 111 toneladas, respectivamente, se quedaron en facturaciones de apenas 600.000 euros desde el año 2000.

Cambados sabe a vieira con albariño / Noé Parga

El mismo periodo en el que se colocaron en el mercado 68 toneladas subastadas en Bueu (338.000 euros), casi 54 toneladas salidas de Cangas (316.000 euros) y 34 toneladas de la lonja de Rianxo (198.000 euros).

No es de extrañar, por tanto, que la cofradía de pescadores que dirige Alejandro Pérez saque pecho al hablar de la vieira y se cargue de razones para llevar a cabo la fiesta que arranca el jueves en Cambados, que muchos conocen como «cuna del albariño» pero bien puede identificarse también como «cuna de la vieira».

Cierto es que, como sucede con prácticamente todas las especies, la producción ya no es lo que era. Lejos está de aquellas 224 toneladas que marcaron el récord del siglo en el año 2007. Pero aun así, el puerto cambadés y su flota siguen siendo la clara referencia en lo que a comercialización de este pectínido se refiere, al igual que lo son en el caso de la volandeira.