"¿Una fecha tope? Si no tuviera fuerzas ni ganas ya no me habría presentado en 2023”

Hoy se cumple un año de las últimas elecciones municipales y Alberto Varela(Vilagarcía, 1975) realiza un balance “muy positivo” de su gestión. Ya va por su tercer mandato, pero a diferencia del anterior, gobierna en minoría. La pérdida de votos que sufrió el PSOE en las urnas el 28 de mayo de 2023 y los nueve años que lleva a la espalda como alcalde no merman ni un ápice sus ganas para continuar trabajando por una ciudad que sea cada vez más atractiva. No se marca una fecha de caducidad en la primera línea de la política, por lo que mientras quieran los ciudadanos, Vilagarcía tendrá Varela para rato.

– Hace un año que inició su tercer mandato, muy distinto al anterior, ya que perdió la mayoría absoluta. ¿Cómo ha ido este primer año en minoría? ¿Qué balance realiza?

– Fue un año muy positivo para Vilagarcía porque se han conseguido actuaciones y objetivos muy esperados por la ciudadanía, además de otros que están cerca de culminar. Por poner ejemplos claros: abrimos una nueva biblioteca municipal que estaban esperando los jóvenes porque la anterior no les permitía estudiar con tranquilidad. Estamos terminando reformas también muy esperadas en instalaciones deportivas como el pabellón de Fontecarmoa, acabamos de terminar la de la piscina municipal y otras que van a venir en breve.

El regidor, ayer por la mañana en el balcón de Ravella. / Noé Parga

– ¿Como por ejemplo?

– Campos de hierba artificial tanto en el Manuel Jiménez como en Berdón. Vilagarcía hace un esfuerzo muy importante en materia deportiva y eso se plasma en las magníficas instalaciones que tenemos, que evidentemente necesitan una renovación. Conseguimos que Costas regenere la playa de A Concha-Compostela gracias al trabajo del Concello de Vilagarcía. También perseguimos un objetivo que vamos a conseguir aunque algunos dijeron que no era posible, que era una cerrazón por parte del gobierno municipal. Me refiero a que estamos mucho más cerca de ver el nuevo centro de salud en la Comandancia de Marina.

– ¿A qué se debe el retraso que acumula la licitación?

– Tendrá que explicarlo quien tiene la responsabilidad. Antes de las últimas elecciones autonómicas la Xunta dijo que ya iba a salir, pero yo creo que fue un anuncio electoral. Lo último fue que la Xunta nos pidió que cediéramos los terrenos, aunque no era impedimento para la construcción del centro de salud. Ya están escriturados y ya son los plenos titulares de la parcela, por lo que esperemos que en próximas fechas o días salga esa licitación. Yo espero que en breve comience la construcción pero también espero que después esté lleno de profesionales sanitarios para reducir las listas de espera.

– Los presupuestos están prorrogados. ¿Cuándo tendrá Vilagarcía unos nuevos? ¿Cuáles serán sus puntales?

– Se está trabajando en la elaboración de ese borrador y se va a negociar con los diferentes grupos de la oposición para posibilitar ese presupuesto, un presupuesto que permita que Vilagarcía siga mejorando. Tengo que decir que Vilagarcía cada vez es una ciudad más atractiva. Eso reflejan los datos. Una ciudad que tiene más empresas, una ciudad que tiene menos paro, una ciudad que tiene más afiliados a la Seguridad Social. Eso nos permite seguir trabajando en esa línea en la aprobación de los Presupuestos. Ahora que Vilagarcía tenga presupuestos o no dependerá por supuesto de las negociaciones con los grupos que espero, o deseo más bien, que tengan ánimo constructivo. Aunque hay diferencias muy claras entre los grupos de la oposición. El BNG, con nuestras diferencias, intenta ser constructivo, mientras que otros grupos piden cosas y después no las apoyan como el PP y otros que viven en la descalificación permanente como Esquerda Unida.

– ¿En qué estado se encuentran las negociaciones con el BNG?

– Con el BNG los contactos son mucho más fluidos que con el resto de la oposición. Por supuesto con nuestras diferencias. Pero desde luego tenemos claro que por el interés general de la ciudadanía es necesario y nosotros estamos haciendo el esfuerzo para llegar a entendimientos; por cierto como hicimos siempre, porque gobernamos con mayoría absoluta en la anterior legislatura pero no en el primera, es más, teníamos menos concejales que ahora y conseguimos sacar los proyectos adelante. Va a requerir igual que en la primera un esfuerzo de diálogo y negociación que yo estoy convencido de que vamos a ser capaces de sacar adelante, por supuesto con nuestras diferencias.

– ¿Cuáles son las líneas rojas del BNG para aprobar el Presupuesto?

– ¿Las del BNG? Yo no puedo hablar por otra formación política. Yo sé cuáles son nuestras líneas rojas. Tenemos muy claro hacia donde tiene que ir Vilagarcía. Llevamos nueve años trabajando por mejorar la ciudad, sabemos en qué tenemos que insistir: una Vilagarcía que sea reconocida por políticas de humanizaciones y movilidad, una Vilagarcía que apueste porque nadie se quede atrás con unos Servicios Sociales que respalden a todos los vilagarcianos, una Vilagarcía que apueste por ser dinámica, por deporte, por cultura; en definitiva, una Vilagarcía atractiva. Esas son nuestras líneas rojas. Las del BNG tienen que decirlas ellos.

Varela suele trabajar en la mesa central de su despacho. / Noé Parga

– Con los demás partidos políticos entiendo que no comenzó ningún tipo de negociación.

– Llevamos nueve años gobernando pero la mayoría de los concejales tampoco son nuevos. La portavoz del PP tuvo responsabilidades de gobierno y escuchas cosas tan sorprendentes como que van a proponer una bajada de impuestos. Ellos deberían saber que eso es tratar de engañar a la ciudadanía o ignorancia porque en un Presupuesto no se bajan los impuestos. En este próximo pleno piden la renovación de las pistas de atletismo cuando a la hora de aprobar los remanentes no aprobaron ni uno solo. Y había muchas inversiones en materia deportiva como pueden ser el césped del Manuel Jiménez o de Berdón que no contaron con el respaldo del Partido Popular. Hemos hecho muchísimas inversiones en el rural y se van a distintas zonas de Vilagarcía diciendo que hay que invertir y cuando hay que apoyar en el pleno los recursos para hacerlo no lo hacen. Con lo cual tengo poca fe en llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular y por supuesto con Esquerda Unida porque lleva nueve años instalado en la política de deslegitimar a este gobierno y en la descalificación permanente.

– ¿Algún proyecto que vaya a incluir sí o sí en el Presupuesto de 2024? Alguna inversión importante.

– Lo ambicioso que sean los Presupuestos van a depender de la voluntad negociadora que tengamos con todos. Tenemos que hacer muchas inversiones y las iremos contando poco a poco, pero dependerá de que seamos capaces de llegar a acuerdos. Llevamos invertidos en los últimos meses un millón de euros en el rural. Cuando hablamos de si se invierte más en el centro o en el rural, desde luego tenemos muy claro que se hace un mayor esfuerzo inversor en el rural que en el centro y vamos a seguir en esta línea.

– En cuanto al parking de la plaza de España, se reunió con el Plan Nacional sobre Drogas para interesarse por él. ¿Ya hay un precio de venta?

– En Vilagarcía queremos aprovechar las oportunidades. Como lo hicimos en su momento con la Casa Jaureguízar pensando en nuestras personas mayores. La compramos por un precio más que razonable para ser una vivienda en el centro de la ciudad. Si las condiciones para la adquisición del parking son también una oportunidad desde luego en el Concello no la vamos a desaprovechar. Aún no sabemos el precio de tasación.

– ¿Cuál es el problema con la Casa Jaureguízar?

– Problema ninguno. La financiación ya la tenemos, que es lo más complicado. Lo único que no tenemos es el informe favorable de Patrimonio. Es un inmueble catalogado, por lo que tienen que dar el visto bueno al proyecto. Los concellos estamos sujetos a obtener muchos permisos de otras administraciones, lo que suele ralentizar los proyectos.

– La Comisión Mixta sitúa a Vilagarcía en el cuarto lugar de su lista de prioridades para crear nuevos juzgados (la Xunta lo había colocado de sexto). Teniendo en cuenta que el año pasado el Ministerio autorizó la creación de tres en Galicia, ¿es optimista?

– Sigue sin ser suficiente. Ese cuarto puesto significa que la Xunta no le está dando la suficiente importancia al cuarto juzgado de Vilagarcía porque si realmente lo considerase prioritario estaría de primero o de segundo, pero nunca estuvo entre los tres primeros puestos de las remisiones que hace la Comisión al Ministerio. Es más, el PP llegó a plantear que fuese el Concello el que comprase la parcela con tal de no ponerle deberes a la Xunta para que no asumiese sus obligaciones.

– ¿Qué ha sido del proyecto de las piscinas de la playa de A Concha? ¿El Concello va a indemnizar al ganador del concurso de ideas?

– No se está hablando de indemnizaciones. Hay proyectos que están planteados pero después surgen otras urgencias. Cuando se habló de las piscinas en la playa no éramos propietarios de la parcela de O Ramal que le compramos al Puerto. Vilagarcía tiene una oportunidad importante de recuperar parte de su fachada marítima. Se está trabajando en ese proyecto de O Ramal, con los últimos pasos para empezar cuanto antes las obras. Repito: es un avance muy importante para ser dueños de una parte de nuestra fachada marítima. Es una pena que no se esté aprovechando la finalización de la concesión de Moral Riestra para abrir la desembocadura de O Con, pues también sería un cambio importante en la configuración de nuestra fachada, pero eso no depende del Concello, sino de la voluntad del Puerto y de Augas de Galicia. Lo que sí vamos a hacer este mandato es la reformulación de la entrada a la playa con esa reforma de la parcela de O Ramal.

– Entonces se van a trasladar las piscinas de A Concha a O Ramal.

– Esa zona tiene que ser de transición entre la playa y la zona del puerto y la TIR, tiene que ser una zona de paso y no podemos poner obstáculos en el acceso a la playa. Tiene que ser una zona bastante limpia pero que armonice con el entorno.

Alberto Varela lleva nueve años gobernando Vilagarcía. / Noé Parga

– Su mejor y su peor momento como alcalde en estos nueve años.

– Hace nueve años viví el incendio de la isla de Cortegada, ya era alcalde. Las pérdidas de personas, por ejemplo en accidentes, no son fáciles, cuando los Servicios Sociales o un vecino que está desempleado te viene a pedir ayuda y no puedes hacer nada…. Desde luego para mí esas son situaciones muy difíciles. Y tampoco es fácil no entrar a contestar las mentiras que puedes ver en las redes sociales. En cuanto a los mejores momentos como alcalde, cuando te para algún vecino y te dice “seguid así que lo estáis haciendo bien”. Cuando te agradecen el cambio que ha tenido Vilagarcía en estos años es muy gratificante.

– Este es su tercer mandato. ¿Se pone una fecha tope como alcalde?

– Acabo de empezar este mandato y desde luego con ganas, intentando seguir trabajando por esta ciudad. Ahora tenemos un mandato con proyectos muy importantes que tienen que salir adelante, que están ya planificados y se van a ejecutar. Y también tenemos que tratar de impulsar los que dependen de otras administraciones. Así como conseguimos el centro de salud gracias al empeño del gobierno municipal, hay objetivos que tenemos que conseguir como el cuarto juzgado, mejoras en las principales carreteras de entrada a nuestra ciudad que dependen de otras administraciones como Rosalía de Castro, Agustín Romero y avenida de Cambados de la Xunta o la N-640 del Estado. Y no nos podemos olvidar de que tenemos más empresas ahora que en 2015 pero es necesaria la implantación de más industrias en la ciudad y para eso es necesaria la ampliación del polígono de O Pousadoiro. Esperemos que las administraciones con competencias en materia de industria den un paso al frente. Si no tuviera fuerzas y estuviera pensando en una limitación ya no me hubiera presentado a estas elecciones. Ni yo ni mi equipo. Se personaliza mucho en los alcaldes, pero no podría hacer absolutamente nada si no fuese por mis concejales y concejalas y por toda la gente del Concello que está detrás.

