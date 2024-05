“En Rubiáns ningún niño va solo al colegio porque no hay aceras y es muy inseguro”

María de la O Fernández lleva una vida alejada de la política desde que en las municipales del año pasado Podemos-Marea da Vila no lograse representación en la corporación de Vilagarcía. Firme defensora del rural (donde vive y trabaja), la profesora ha asumido este curso una mayor responsabilidad en el CEIP de Rubiáns encargándose de la dirección del centro, a la que hay que sumar su reciente implicación en el movimiento vecinal.

– Lleva un año apartada de la primera línea de la política municipal. ¿Sigue colaborando con Podemos?

– Sigo militando pero no colaboro. Hace un par de meses me metí en la directiva de la asociación de vecinos de Cornazo. Por tanto mi participación dejó de ser política para pasar al ámbito vecinal. Había que hacer renovación en la asociación, me pidieron que participase y ahí estamos.

– ¿Sigue dando clase desde que es directora?

– Sí, ser directora me exime unas horas de docencia pero nada más. Soy tutora de tercero, un aula con trece alumnos y alumnas.

– ¿Cómo ha cambiado su vida desde que ostenta el cargo de directora?

– Ya estaba en el equipo directivo porque antes era jefa de estudios. Como directora no entré por proyecto, fue un nombramiento de Inspección. Y el haber sido jefa de estudios me facilitó mucho el trabajo.

– La mayoría de directores se quejan de una enorme carga de trabajo burocrático.

– Sí. Hay cosas que son necesarias que hagamos pero otras que seguramente acaban en un cajón. En el equipo somos el jefe de estudios, secretaria y directora pero no tenemos administrativo en el colegio. Ahora estamos con las ayudas del Fondolibros y material escolar. También nos encargamos de las matrículas, admisión, alumnado que entra a mitad de curso... Son muchas cosas. Que yo estuviera antes en el equipo directivo no resta trabajo pero parto de otro conocimiento, si no andaría perdida.

– ¿El comedor lo gestiona la Anpa?

– No, es de la Xunta y en el día a día lo llevamos nosotros. La gestión del comedor lleva muchísimo tiempo; es bastante latosa, creo que es lo que más trabajo da. Los padres llaman al cole y tenemos una libreta en la que anotamos cada día los alumnos que van y los que no. Yo miro a primera hora de la mañana para avisar al catering y después el conserje va clase por clase para ver quien falta.

– ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de vivir y trabajar en el rural?

– Yo soy del rural, que me aporta tranquilidad. Viví una temporada en el centro y escapé. El hecho de vivir en una casa no tiene precio. El principal inconveniente a título personal es que necesito el coche para todo porque no hay transporte público en condiciones. Y en relación a mi trabajo, los Caminos Escolares Seguros del centro están muy bien, pero en el rural no son seguros. En nuestra zona no hay aceras y el colegio está rodeado de naves industriales que ahora están ocupadas con mucha actividad, incluso con entrada de camiones. Cada vez que vamos al centro cultural de Rubiáns tenemos que ir escoltados por Emerxencias o Policía Local. Es bastante peligroso porque hay muy poca visibilidad aunque los coches vayan despacio. Nuestro alumnado no puede ser autónomo por la inseguridad vial que existe.

– ¿Y los niños que van andando solos al colegio?

– Van acompañados. No tenemos alumnado que vaya andando solo. Los niños de 5º y 6º pueden hacerlo con una autorización y no tenemos firmada ninguna.

“El libro digital debería estar enfocado como un recurso de apoyo, al igual que los de texto, pero es necesario” – E-Dixgal, el libro digital, está de actualidad al ser cuestionado por una parte de la comunidad educativa. ¿Qué opina al respecto? – Lo tenemos en quinto y sexto y está funcionando; el alumnado se adapta perfectamente. Lo que ocurre es que hay muchos recursos y a veces no es fácil organizarlos. Por ejemplo las actividades suelen ser de respuesta múltiple, es decir, que puedes marcar por opciones hasta que aciertas. El problema es cómo están organizados los recursos. No es un problema de falta de recursos porque hay muchísimos e incluso a veces hay tantos que no sabes por dónde tirar. Había muchas críticas por las horas de pantalla, pero realmente se sigue haciendo trabajo en libreta también. Creo que el libro digital debería estar más enfocado como recurso de apoyo, pero igual que el libro de texto. – En algunos colegios no hay libros de texto. – Pues es eso. Los alumnos utilizan mucho el ordenador. Por ejemplo el de quinto y sexto curso de mi colegio son los que hacen el FARO DA ESCOLA. Si no tuviesen E-Dixgal no podrían hacerlo porque en el centro no tenemos capacidad para dotar a cada alumno de un ordenador. Ellos hacen las noticias, las montan, editan las fotos... – No es una detractora del libro digital pero cree que convendría darle una vuelta. – Exacto. No soy detractora para nada porque creo que como recurso está bien. Además permite la autocorrección, que eso está muy bien. Pero utilizamos el ordenador para muchísimas cosas más, no solo para el libro digital. En otras aulas recurrimos a las tablets; tenemos unas treinta para todo el cole. Puedo coger el carro y llevarlas al aula como recurso de apoyo, pero en quinto y sexto los ordenadores se usan para más cosas. Por el 25-N siempre hacemos una adaptación de un cuento. Los de sexto lo traducen al gallego, los de primero y segundo le ponen voz, tercero y cuarto hacen los dibujos en blanco y quinto y sexto los escanean y los colorean. Y eso no se podría hacer si no tuviésemos E-Dixgal. No es un mero libro libro digital, aprenden muchas cosas.

“Hay que trabajar la memoria de otra forma, no chapando”

– ¿El Proyecto Documental Integrado (PDI) del colegio este año continúa teniendo a Sabela como protagonista?

– Sí. Sabela es una ardilla, es la mascota de la biblioteca y el PDI siempre parte de la biblioteca. Este año se titula “Sabela nos xogos olímpicos” porque en el año 24 se celebran en París. Pretendemos hacer un acto de clausura y unos pequeños juegos olímpicos en el Manuel Jiménez a final de curso. A principio de curso hicimos la inauguración, fuimos todos abanderados con países elegidos al azar.

– ¿Cuáles son las principales causas del fracaso escolar?

– Es un currículum circular, entonces tal y como está establecido los contenidos se repiten cada curso, un poco ampliados. Al final estás dando lo mismo a esta alturas de curso en tercero que en cuarto, quinto, ...

– Es muy repetitivo.

– Claro, y llega un momento que cansa. No era así cuando yo estudiaba, pero ahora vivimos en una sociedad de la inmediatez, los niños y las niñas quieren todo para ya. Quieren cosas muy cortitas, unos vídeos de unos segundos. Algo que dure muy poco y al mismo tiempo que sea inmediato. Tenemos que intentar engancharlos de otra forma y escapar del tema memorístico. Soy de las que pienso que tenemos que saber de todo, cultura general... Pero a título personal, no podemos pretender que memoricen algo solamente para un examen. Yo prefiero que lo aprendan y que no lo memoricen como tal. Sí que hay que trabajar la memoria y la atención, pero se puede hacer de otras formas. Chapando no se trabaja. A lo mejor realizando una secuencia de cosas como un juego. Pero tal y como está planteado el sistema, con la diversidad hay un problema, pues muchos niños y niñas con dificultades por mucho que memoricen muchas veces no llegan.

