El equipo A, Airbag y “un grupo de pastráns” para promocionar San Isidro

Las fiestas de San Isidro de Caleiro, en Vilanova, se encuentran entre las más singulares de la comarca ya que se caracterizan por la competición por ver quien engalana mejor sus tractores y sus carros. En el año 2020, un grupo de jóvenes se hizo cargo de la comisión de fiestas, encontrándose con la necesidad de impulsarla después de la pandemia. Fue ahí cuando encontraron en los vídeos de promoción la mejor manera de hacerlo. El último de ellos se lanzó el pasado lunes y ya lleva la friolera de 30.000 visitas en las diferentes redes sociales en las que se ha expuesto.

Un grupo de whatsapp, ganas de fiesta, un teléfono y una llamada a cuatro integrantes de la comisión de fiestas de Caleiro jugando a las cartas en el emblemático bar de Sinda. Así se inicia el vídeo de la Festa de San Isidro de Caleiro, un vídeo que ya se ha convertido en una tradición en la parroquia. La propia Sinda es la que coge la llamada y les insta a atenderla, arrancando la Operación San Isidro 2024.

Con la música del equipo A y la voz de un conocido presentador de Canal Rías Baixas, Daniel García, se da a conocer a la comisión de la Festa do Pan e do Chourizo “un grupo de pastráns que crearon un comando coa única misión de levar a Festa de San Isidro ao centro do mapa”. Esa misión pasa por sacar “toda la maquinaria a la calle, desde tractores hasta “maquinillos”. La siguiente opción musical es la canción que Manquiña cantaba en la película Airbag que suena a bordo de un Mercedes en el que otros dos personajes recogen una nueva llamada. Ambos tienen que llevar “eso” a la comisión de fiestas. Tras un breve viaje, se abre el maletero, en el que aparece el cartel de esta edición de las fiestas. El vídeo concluye con un “encántame que os plans salghan ben” en alusión, de nuevo, al Equipo A.

El evento será el próximo 11 de mayo y volverá a contar con la presencia de tractores totalmente engalanados, entre los que se repartirán varios premios. El año pasado fueron trece los participantes, y en esta edición se espera, como mínimo, repetir esa cifra. Tampoco faltará la cita gastronómica del chorizo y el “pan de millo” que se repartirá entre los asistentes. Con la comisión de fiestas también colaborará la asociación Pura Raza Galega, presidida por el artista Xacobe Pérez.

