Giráldez censura las “nuevas formas” de la Mancomunidade

La decisión de un edil de Veciños por Meaño, Jorge Besada, de presentar la dimisión como integrante del plenario de la Mancomunidade de O Salnés ha servido para arrojar más sal en las heridas recientemente abiertas en el interior de la entidad. Quizás su sustitución, en otros momentos, habría pasado desapercibida, como ocurrió con otros de sus predecesores, pero en esta ocasión no ha sido así por haber sido Meaño el epicentro del vuelco que experimentó la comarca gracias a la fusión de Veciños de Meaño con el PP (materializada posteriormente) y el cambio de Independientes de Meaño, cuyas relaciones con los anteriores no son precisamente buenas y que ahora puede pasar factura a José Aspérez eligiendo los dos representantes del municipio en la Mancomunidade (el tercero es el alcalde o en quien él delegue).

Mientras esto ocurre, en el PSOE observan esta circunstancia desde la barrera. La expresidenta del ente, Marta Giráldez, apunta que “el precedente ocurrido durante mi mandato, en O Grove, indica que se deben elegir los dos representantes y la norma así lo apunta; recuerdo que, en aquella ocasión, sí se cumplió con el pacto que existía”.

La alcaldesa de Meis no duda en afirmar que “respeto que la gente no vote ciertas cosas porque no las comparte, pero hay quien asume cualquier cosa, sin importarle su ideología o el compromiso de la palabra dada”, un dardo dirigido hacia las dos formaciones independientes que había en Meaño cuando se gestó la moción de censura.

Giráldez sufrió una moción de censura en la que el argumento utilizado por el PP para aupar a ese puesto a David Castro era que el ente no funcionaba y que los conservadores pretendían cambiarla. Sin embargo, tres meses después, para Giráldez la Mancomunidade continúa “funcionando por la inercia que dejó el PSOE y la implicación de sus trabajadores porque no se han hecho proyectos nuevos y ni siquiera se ha intentado buscar un acercamiento con los cinco alcaldes del Partido Socialista”.

Para la expresidenta y alcaldesa de Meis, el PP “ha entrado como un elefante en una cacharrería y, lo que más preocupa, es que trasladen a la ciudadanía la sensación de que solo la cogen porque supone un aporte de dinero; me da mucha pena que la parte más oscura de la política acabe impregnando la imagen de la Mancomunidade, un ente nacido para conseguir servicios para nuestros vecinos, no para alimentar el ego del político de turno”.

