Los operarios municipales colaboran en la instalación de fibra óptica en As Covas

Aprovechando que las instalaciones no abren sus puertas en Semana Santa, operarios municipales trabajaban ayer para dotar de fibra óptica el Centro Rural Polivalente de la Tercera Edad, en As Covas (Meaño). Fue precisa su labor porque la empresa telefónica se topó con la dificultad de que el cable no podía completar el recorrido.

Los operarios tuvieron que practicar una apertura en el adoquín del suelo para dar acceso a la tubería.

Una vez conseguido, toca solicitar a la empresa telefónica que complete la dotación del servicio.

Este centro de atención a la tercera edad meañesa adosado al centro de salud de As Covas abrió sus puertas en 2006, con una inversión de 218.00 euros.

Funciona adscrito el Plan Concilia de la Xunta, ofreciendo actividades dirigidas a la tercera edad en horario de mañana, y actuando como centro de estancia por las tardes.

Suscríbete para seguir leyendo