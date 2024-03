Vilanova, cuna de peregrinaciones a Santiago

Era el mes de agosto de 2022 y, en medio de un gran calor, cientos de jóvenes tomaban la Variante Espiritual camino de Santiago de Compostela donde, aprovechando la celebración del Xacobeo, se celebraba el Encuentro Mundial de la Juventud. Todo el entusiasmo que destilaban los jóvenes se contagió a Vilanova y fueron varias las voces que plantearon la posibilidad de que vecinos del municipio pudiesen hacer algo semejante.

Tan solo un mes después y tras ser canalizada toda la iniciativa por el departamento de Cultura, partía la primera expedición desde A Guarda, con el objetivo de recorrer el Camiño Portugués a través de la Variante Espiritual. Lo hicieron en seis fines de semana consecutivos pero la experiencia fue tan espectacular que hubo que repetirla. Así lo reconoce la edil de Educación de Vilanova, Áurea Bermúdez, que participó en las tres ediciones que se realizaron. La segunda fue “desde O Cebreiro y tuvimos que cortar porque se apuntaba gente hasta de otros municipios, también optamos por hacer tramos durante un fin de semana al mes, para que la gente pudiese organizarse”. El último de los caminos que se ha recorrido ha sido el que parte desde Compostela hasta Fisterra, un camino que ya han recorrido todo a excepción de una pequeña variante que “estamos pendientes de realizar en algún momento”.

La llegada a Fisterra puede no ser la última, ya que todavía “seguimos dándole vueltas a realizar otros caminos porque la gente que participó quedó encantada”, explica Bermúdez. No en vano “la mayor parte de los que participaron consideran que su experiencia ha sido muy positiva, porque creían que nunca iban a conocer el Camiño de Santiago y han tenido esa oportunidad gracias a esta iniciativa”. Ese cuarto camino, en caso de que se lleve a cabo, todavía no se ha elegido, pero opciones sobre la mesa sobran ya que quedan por hacer caminos como el Inglés, la Ruta de la Plata o el Primitivo entre otros muchos.

Varias vilanovesas en la cruz de Fisterra. | // FDV / A. G.

Cada tramo recorrido era minuciosamente preparado por el departamento municipal de Cultura, que contactaba antes con las oficinas de turismo locales para conseguir todos los datos de la zona y poder mostrárselos a los participantes en la iniciativa. Su presencia no pasó desapercibida para un buen número de regidores, que se acercaron hasta el grupo cuando atravesaba su municipio para desearles un buen camino.

Una de las cuestiones en la que fueron afortunados fue en el tiempo con el que se encontraron. A pesar de las andainas en diferentes épocas del año, tan solo un día, en el tramo en el que recorrieron el municipio de Dumbría camino de Fisterra, les fueron desfavorables las condiciones meteorológicas. “Aquel día no nos paró de llover, pero supimos sobreponernos y completamos el recorrido que nos habíamos marcado sin problemas”, explica Bermúdez, antes de reconocer que hay muchos vecinos dispuestos a retomar esta iniciativa cuanto antes.