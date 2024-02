Las condiciones adversas en el mar frenan el inicio de la aventura de “La Peregrina”

Alejandro Diéguez es uno de los ocho tripulantes que viajan en “La Peregrina” y el productor del documental de seis capítulos y una película que se va a grabar con la odisea que van a vivir. Amigo desde hace muchos años del capitán de “La Peregrina”, Diéguez reconoce que el Reto Astrolabio “es una aventura de otra época y, por edad, el final de una etapa de dos personas que hemos navegado mucho juntos”. La idea de atravesar el Atlántico utilizando solo los instrumentos del siglo XVII fue del propio Babé como “un concepto purista de la aventura y, aunque pueda parecer una temeridad, a mi, con Javier como nuestro guía, no me impresiona ya que cuenta con una experiencia impresionante a sus 75 años de edad y tengo claro que llegar vamos a llegar, la gran incógnita es saber a donde, si nuestro rumbo es el adecuado o nos equivocamos en el uso del astrolabio”. No en vano, Babé es un consumado marino que ha cruzado hasta en 41 ocasiones el Atlántico, muchas de ellas a bordo de esta embarcación en la que Diéguez también ha sido tripulante. “Tenemos a nuestras espaldas todo tipo de aventuras y anécdotas, desde navegaciones complicadas hasta cuando nos asaltaron en las costas venezolanas”, explica. Esta será una más, pero con el valor añadido de la navegación utilizando el astrolabio como guía y porque quedará recogida por las cámaras de la productora del propio Diéguez. La llegada al Mar Caribe está prevista para finales del próximo mes de marzo. Será ahí cuando se comience a trabajar en la producción del documental, que se espera que esté listo a principios del verano. La aventura no solo se recogerá en un documento audiovisual, sino que también se plasmará en un libro. Para ambas cuestiones contarán con la colaboración del escritor Alfredo Conde, que ayer se acercó a O Xufre a despedir al grupo, lamentando no poder formar parte de la tripulación que cruzará el Atlántico a bordo de “La Peregrina”.