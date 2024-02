O Salnés despliega un proyecto para impulsar el emprendimiento económico en zonas rurales

Mientras el funcionamiento de la Mancomunidade continúa centrado en impulsar proyectos turísticos, de formación laboral y de impulso de todos los municipios, la vida política en el ente se mantiene en estado de agitación a la espera de la próxima sesión plenaria, una sesión en la que se van a poner encima de la mesa cuestiones como la vicepresidencia de la cambadesa Sabela Otero o la liberación como responsable del área de Turismo de José Aspérez. El Partido Popular, con el nuevo presidente al frente, David Castro, tiene previsto seguir adelante con el nombramiento de Sabela Fole, un nombramiento que le abriría las puertas a la cambadesa de la comisión de alcaldes e igualaría la distribución de fuerzas que, en estos momentos, es favorable al PSOE.Si el PP está dispuesto a seguir adelante, los grupos de la oposición ya han anunciado que van a impugnar ese nombramiento, ya que entienden que debería haberse producido en la sesión de investidura, algo que no ocurrió, y ahora no habría opción a realizarlo. Pero lo que más ampollas puede levantar en la oposición es la decisión de liberar a Aspérez. El independiente de Meaño apoyó v la elección de Marta Giráldez como presidenta, pero se sintió agraviado por no encontrar el respaldo del BNG a su vicepresidencia y a su delegación de Turismo. Eso le acabó abriendo las puertas al Partido Popular que, tras convencer a Carlos Viéitez, decidió impulsa runa moción de censura y nombrar presidente de la Mancomunidade a David Castro.