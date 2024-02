“No me gustan los nacionalismos asociados a las banderas porque expulsan a los seres humanos”

Zahara Gordillo y Martí Perarnau darán el pistoletazo de salida a una nueva edición del ciclo de conciertos matinales “Achégate ao Salón” promovido por la Concejalía de Cultura de Vilagarcía. Será este domingo a las 12.30 horas en el Salón García y lo harán con _Juno, el dúo de pop electrónico en el que sendos artistas fusionan sus talentos.

– El título del segundo disco, “_BCN747”, tiene que ver con una madrugada en un pub de Barcelona. Su primer trabajo también lleva un título parecido con otra hora. ¿Qué nos pueden contar sobre esto?

– Zahara: El primero responde al aeropuerto de Barcelona y a una habitación de hotel, ya que todas las canciones del primer disco de alguna manera intentamos que la gente crea que suceden en esa habitación. En el segundo muchas canciones tienen las siglas de aeropuertos de nuestros viajes. Durante la pandemia estuvimos una semana en la habitación 747. Fue tanto tiempo allí que se convirtió como en casa. Nos hace gracia jugar con esa similitud. Ahora subimos otra planta y vemos las vistas de la misma ciudad ya transformada.

– Martí: lo explicó muy bien ella. En un momento tuvimos una idea que no sé si mantendremos: que todos nuestros discos comiencen con las siglas de un aeropuerto.

– Tienen que viajar mucho.

– Z: A veces por suerte y otras por desgracia [se ríe]. Con este disco intentamos aprovechar los viajes que hicimos todavía en pandemia. Contrastaban las restricciones que había en España con la falta de ellas en otros países como por ejemplo Reino Unido. Aquí solo se podían reunir cinco personas y en Londres íbamos a una rave de 5.000. Con este disco vimos que teníamos viajes por delante y que podíamos aprovecharlos no solo para trabajar en los conciertos, sino creando canciones. Por eso hay temas que hablan de Santiago de chile, el último viaje que hicimos. También está Los Feliz, que habla de Los Ángeles. En este caso nos quedamos con el nombre del barrio, no del aeropuerto.

– ¿Qué diferencias se encontrará el público en relación al primer disco, _BCN626?

– M: Aprovechamos esta visita a Vilagarcía para presentar el nuevo show de este año, que es el “Limbo tour” del año pasado pero en lugar de basarlo en el repertorio del segundo álbum está basado en los dos discos. Así, planteamos dos mundos: desde la rave electrónica más bailable a canciones introspectivas más profundas y exotéricas. Es un viaje doble. El que nos vio el año pasado verá un show reconvertido, distinto, de los dos álbumes. El año pasado tuvimos la suerte de actuar muchas veces en Galicia.

– Z: Tenemos un mundo en el que nos gusta invocar a los fantasmas.

– ¿A qué se refiere?

– Z: _Juno cree en fantasmas y nos gusta creer que siguen a nuestro alrededor. El que viene a vernos está como entre la vida y la muerte, en el limbo. Es un juego que tiene más que ver con la imaginación que con ninguna güija. Vamos vestidos con monos blancos que se convierten en esqueletos a veces. La muerte está muy presente en nuestra puesta en escena.

– Como Zahara ya actuó varias veces en Arousa: Atlantic Fest, Albariño de Cambados, … ¿Qué opinan de esta zona?

– Z: Yo he estado muchísimo como yo misma. Y como _Juno también hemos estado muchísimo en Galicia. Nos gusta muchísimo la gente, lo disfrutamos un montón.

– M: Estuvimos en la Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro.

– ¿Cómo es el público gallego?

– M: Tenemos muy buena relación con el público galego. Hay mucha cultura musical en Galicia. El público es muy cariñoso, muy fan y muy atento. Estamos en un momento especial para Galicia porque existe un caldo de cultivo de grupos jóvenes que está poniendo Galicia en gran parte de la vanguardia de la música que se está haciendo en España y en especial en galego. Conocemos a Fillas de Cassandra, Grande Amore y a las Tanxugueiras, por supuesto. Está muy fuertecita la música en Galicia tanto de público como de bandas.

– Aquí en Galicia solemos estar bastante arraigados a nuestra tierra, a nuestro lugar de origen. ¿Les ocurre algo similar o se identifican como ciudadanos del mundo?

– Z: Yo soy de Úbeda, de Jaén.

– Nadie lo diría, por el acento.

– Z: Es que el acento me lo quité pronto y no consigo recuperalo. He vivido mi ultima década en Madrid y no me siento de Madrid. Tengo apego por mi pueblo natal pero muchas veces los hoteles los siento casa. Estamos tanto tiempo fuera que muchas veces siento cuando llego a uno, cuando siente mis cosas, a algo bastante parecido al hogar y cada vez más me gusta estar lejos de las ciudades, en entornos más rurales y tranquilos. Así que ni siquiera tengo apego por Madrid de mis últimos años. Galicia es un lugar tan bello y lleno de vegetación, la comida, ... Sería un buen sitio para vivir. No es ninguna broma, no es por quedar bien. No he podido porque tengo un hijo y tengo que vivir en Madrid, sino sí que me lo planteaba.

– M: Nací en Manresa y tengo mucho arraigo al catalán, pero al que hablo con mis padres. He tenido la suerte de viajar mucho con la música. Considero que la nación que me representa es la música y la puedo encontrar en Galicia, México o Berlín. No siento mucho cariño a los nacionalismos asociados a las banderas porque históricamente expulsan a los seres humanos. Mi nación es la música.

– Z: La mía los hoteles y también la música [se ríe].