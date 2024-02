Portos busca fórmulas para habilitar un espacio de refugio para los barcos tradicionales en A Illa

Encontrar un lugar de amarre seguro para las embarcaciones tradicionales de gran porte en A Illa se ha convertido en una prioridad después del tremendo susto sufrido por el galeón “Rei do Mar” hace tan solo dos semanas, cuando estuvo muy cerca de zozobrar a causa de una vía de agua, algo que la entidad quiere transmitir a Portos de Galicia en una reunión. El ente aseguraba ayer que está analizando en profundidad la petición de la ENT de A Illa sobre la ubicación de una Mariña Tradicional con el objetivo de recibir “a los representantes de la entidad y evaluar las posibilidades de atención de sus necesidades”.

Una de las opciones podría ser la dársena de O Cabodeiro. Sin embargo, convertir esa dársena, sin tráfico portuario en la actualidad, en un punto de amarre de embarcaciones tradicionales no sería tan sencillo. Desde el ente recuerdan que la reforma de ese espacio fue financiada a través del proyecto europeo Ecodestín con una partida económica finalista dirigida a la promoción de la náutica de recreo y el turismo náutico. En concreto, el proyecto que se presentó focalizaba sus esfuerzos en el uso de ese muelle como tránsito de embarcaciones de pasaje, “por lo que no se ajusta a la solicitud recibida”. La ENT lleva tiempo reclamando a Portos el uso de ese amarradero porque, desde la construcción del puerto de O Xufre, no es utilizado por la flota profesional y plantean dar uso a un espacio público que se encuentra sin ningún tipo de actividad. Pese a las dificultades burocráticas que plantea la propuesta de la ENT a causa del proyecto financiado por Europa, Portos no cierra la puerta del todo a esta alternativa y, desde el ente, se asegura que se estudia cómo facilitar el uso de la dársena de O Cabodeiro como punto de amarre para embarcaciones tradicionales.

Lo que está claro es que la flota tradicional de A Illa, especialmente, las embarcaciones de mayor porte, necesitan con urgencia un espacio de amarre que no solo sirva para protegerlas, sino también para que pueda convertirse en un espacio museístico al aire libre, desde el que dar a conocer la importancia de la cultura marítima tradicional, muy rica en tipologías de embarcaciones. De hecho, la ENT de A Illa es una de las que suma un mayor número de barcos representativos de aquellos que se utilizaban hace más de un siglo para todo tipo de actividades, desde la pesca artesanal hasta el transporte de mercancías. En estos momentos, el colectivo tiene tres barcos que no podrían guarecerse en el Centro de Usos Náuticos, donde se refugian en invierno las dornas para las consiguientes reparaciones. Estas embarcaciones son la dorna de tope “Peza de Rabo”, la lancha xeiteira “Nova Marina” y el galeón “Rei do Mar” que, en estos momentos, se encuentra en el Varadoiro do Xufre, siendo reparado de la vía de agua que sufrió y que estuvo cerca de dañar el motor.

En lo que respecta a una de las grandes reivindicaciones que se realiza desde el mundo de las embarcaciones tradicionales, la exención completa de tasas por amarrar en zonas portuarias a este tipo de barcos con un alto valor etnográfico y patrimonial. Sin embargo, el ente mantiene que está sujeto a un marco normativo que establece estas imposiciones, en concreto, la Lei de Taxas, sin posibilidad de ser modificada “ad hoc”. Sin embargo, se recuerda desde el ente que existe una serie de bonificaciones en el pago de las mismas para aquellas embarcaciones que tengan acreditada su pertenencia a la flota tradicional.

El ente también destaca que lleva muchos años colaborando con la promoción de la navegación tradicional y la puesta en valor del patrimonio marítimo. Lo ha hecho con colaboraciones habituales en diversas iniciativas, por ejemplo, la Copa Mörling o los Encontros de Embarcacións Tradicionais que se celebran cada dos años en uno de los puertos de la costa gallega, impulsadas ambas por Culturmar, la asociación que aúna a todos los colectivos de Galicia que defienden la navegación tradicional.

Además, destaca que lleva años trabajando en colaboración con Culturmar en distintas iniciativas para el conjunto de la flota gallega tradicional, iniciativas como el censo de embarcaciones tradicionales, su calificación y en las alternativas para habilitar las mariñas tradicionales que ya existen en la costa gallega.