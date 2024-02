Samuel Lago: “Incluso donde el PSOE gobierna con holgura se ha visto relegado por el BNG”

Cambados es, muy probablemente, el municipio de O Salnés que mejor encarna la pugna entre los municipios gobernados por el PSOE y la Xunta dirigida por el PP. Los desencuentros entre ambas administraciones son más o menos frecuentes. ¿Tuvo que ver este escenario con los resultados de la jornada electoral de anteayer? El alcalde, Samuel Lago, considera que no.

“La gente no votó en clave local, porque los resultados fueron calcados en toda Galicia. Incluso en municipios donde el PSOE gobierna con holgura o tiene mayoría absoluta se ha visto relegado por el BNG”, afirmó ayer.

En la villa del albariño, el PP fue el domingo el partido más votado, con mucha diferencia. Obtuvo 4.271 votos, lo que significó el 52,4 por ciento de las papeletas válidas. Con respecto a las elecciones autonómicas de 2020, incluso tuvo más votos, pero en aquella consulta la participación había sido menor. Por eso, este domingo, pese a tener más votos, perdió un 0,37 por ciento de apoyos con respecto a 2020.

El BNG fue la segunda fuerza más votada, con 2.500 votos y una subida porcentual del siete por ciento. Finalmente, el PSOE sufrió un descalabro, con solo 929 votos, y 4,4 puntos menos que en las elecciones autonómicas del año de la pandemia.

“A nivel general, ha sido un resultado muy malo, no hay excusas”, señala el alcalde, el socialista Samuel Lago. “Teníamos un buen candidato, pero o bien no supimos llegar a la gente o no le dio tiempo a conectar con el votante”, añade. También se mostró sorprendido con el amplio apoyo cosechado por el PP, tras varios años de polémicas en las que, según Lago, la Xunta dañó los intereses de Cambados. Pero cree que esto se explica en que, “la gente no votó en clave local”.

En lo que respecta a los proyectos de Cambados que dependen de la Xunta para los cuatro próximos años, Samuel Lago apuntó en primer lugar que, “los colegios necesitan reformas profundas, porque los trabajos de mantenimiento que estamos haciendo ya no llegan”. En segundo lugar, insistirá ante Portos en la aprobación del Plan Especial del puerto y en la desafectación de los terrenos de orillamar que ya no tienen usos portuarios.

También pedirá una solución para el asilo (la mejor, en su opinión, sería que la Xunta comprase el pazo de Montesacro y mantuviese allí una residencia pública), y una nueva red de saneamiento en toda la carretera PO-550 a su paso por Castrelo, pues la actual es mixta.