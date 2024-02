El PP exige al bipartito que solvente las deficiencias del parque infantil de O Bao

El Partido Popular de A Illa de Arousa exige al grupo de gobierno soluciones para el estado de conservación del parque infantil y del paseo marítimo de O Bao, un entorno que, a su entender, se encuentra totalmente abandonado desde hace mucho tiempo, sin que se acometan las actuaciones necesarias para llevarlas a cabo.

El edil no adscrito y candidato del PP, Matías Gónzález Cañón, no duda en señalar que “el parque infantil está totalmente destrozado y convertido en un peligro para las personas que puedan usarlo, con juegos oxidados, tornillos salidos, elementos punzantes, ..., hay que andar con pies de plomo para evitar que los pequeños puedan sufrir un severo contratiempo”. El interior del parque no es lo único que se encuentra en malas condiciones, a entender del PP, que denuncia también que todo el vallado perimetral se encuentra roto o “literalmente, desaparecido”. Esa pésima situación también se extiende al paseo de madera, que lleva años con problemas para su renovación, pero también a la senda ciclista, “donde son apreciables los daños provocados por las raíces de los árboles, presentando elevaciones o roturas en muchos tramos de ese paseo”.

González Cañón insiste en que el grupo de gobierno “debe abrir los ojos y tomar medidas concretas para mejorar ese parque antes de que pueda registrarse un incidente que lamentemos todos por tener en esas condiciones un espacio de juego infantil”. Es cierto que, al encontrarse en la entrada de A Illa, el parque “puede ser más utilizado por personas que se acercan al municipio que por locales, pero dar esta imagen a nuestros visitantes es algo lamentable que debe solucionarse de forma inmediata”. También recuerda que son muchos los vecinos que “aprovechan la senda en jornadas de sol para pasear en bicicleta con sus pequeños y parar en el parque de O Bao, encontrándose con esta situación que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo”. Insiste el edil en que “las cosas, si se tienen, hay que tenerlas en condiciones adecuadas y no desentenderse de ellas, algo a lo que nos tiene muy acostumbrado este gobierno de BNG y PSOE”.